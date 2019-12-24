Джордж Сорос впливав на призначення послів США в Україні. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n131228-soros-vplyvav-na-pryznachennya-chotyroh-posliv-ssha-v-ukrayini-djuliani.html

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Джордж Сорос, американський фінансист, стояв за призначенням чотирьох послів Сполучених Штатів Америки в Україні.

Сорос вплинув не лише на призначення Марі Йованович послом США в Україні, але й «контролював» дипломата. Про це заявив особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані в інтерв’ю журналу New York після повернення з України.

Всі чотири посла там в Києві були ставлениками Сороса. І він користується послугами агентів ФБР, — заявив Джуліані.

Як відомо, Марі Йованович очолювала посольство США в Україні з 2016 по 2019 роки. Після її звільнення президент США Дональд Трамп у розмові із президентом України Володимиром Зеленським назвав її «поганою», український лідер з ним погодився. Джуліані теж свого часу заявляв, що хотів усунути Марі Йованович з посади.

Нагадаємо, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що зібрав достатньо даних для проведення всебічного розслідування щодо імпічменту Трампа.