Джордж Сорос влиял на назначение послов США в Украине. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n131228-soros-vliyal-na-naznachenie-chetyreh-poslov-ssha-v-ukraine-djuliani.html

Ракурс

Джордж Сорос, американский финансист, стоял за назначением четырех послов Соединенных Штатов Америки в Украине.

Сорос повлиял не только на назначение Мари Йованович послом США в Украине, но и «контролировал» дипломата. Об этом заявил личный адвокат президента США Рудольф Джулиани в интервью журналу New York после возвращения из Украины.

Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР, — заявил Джулиани.

Как известно, Мари Йованович возглавляла посольство США в Украине с 2016 по 2019 годы. После ее увольнения президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал ее «плохой», украинский лидер с ним согласился. Джулиани тоже в свое время заявлял, что хотел уволить Мари Йованович с должности.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что собрал достаточно данных для проведения всестороннего расследования относительно импичмента Трампа.