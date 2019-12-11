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Медицинская реформа. Фото: Pixabay

Медицинская реформа: за что пациентам платить больше не нужно?

Оксана ШКЛЯРСКАЯ11 дек 2019, 21:15
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Медицинская реформа, затронувшая пока лишь первичное звено — семейных врачей, педиатров и терапевтов, в следующем году шагнет дальше — к лорам и гинекологам (узким специалистам), попытается зайти в больницы, коснется экстренной, паллиативной медпомощи, а также реабилитации.

Реформу медицины в Украине на вторичном звене откладывали, отрабатывая на пилоте в Полтавской области. Час «X» назначен на апрель 2020 года, во всяком случае, в госбюджете-2020 на финансирование по-старому — медицинскую субвенцию — заложили лишь средства на первый квартал нового года. А вот на Программу медицинских гарантий, недавно принятую Кабмином, заложена рекордная для украинской медицины сумма — 72 млрд грн.

С апреля 2020 года «деньги пойдут за пациентом» не только к семейному врачу. В Программу медицинских гарантий входит специализированная амбулаторная и госпитальная помощь. В первую очередь пациенты смогут претендовать на бесплатную медицинскую помощь при наиболее распространенных заболеваниях — инсульте (в бюджете на это предусмотрено 912 млн грн) и инфаркте (217 млн грн). Обещают бесплатные роды (в бюджете заложили 1,7 млн грн) и помощь новорожденным (1,3 млн грн).

Медреформа в Украине — начало. А вы подписали декларацию?

Начало трансформации украинского здравоохранения было положено в 2017 году, когда был принят новый закон о медицине и ее трансформации («О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения»). Подход к финансированию медицинской помощи изменился — «деньги пошли за пациентом». Закон ввел термин «программа государственных гарантий медицинского обслуживания населения», включающий не только медицинскую помощь, но и лекарственные средства, финансируемые государством.

Сегодня декларации с врачами подписали 28 959 млн украинцев (согласно данным Национальной службы здоровья). Это практически 69% населения нашей страны. Пальму первенства не выпускает Винницкая область — здесь отношения с врачом оформили 82%, менее активны в Одесской области и Киеве — 64%, в Донецкой и Луганской — 32% и 21% соответственно.

Что получили пациенты в результате первого этапа реформы медицины? Позитивом можно считать гарантирование государством пакета бесплатных — хотя и минимальных — медицинских услуг (например, измерение артериального давления, талии, ЭКГ и простейшие анализы), а также электронные рецепты на «доступные лекарства». Жирный плюс — возможность записаться на прием к врачу онлайн. Однако в сельской местности ситуация далека от радужной: часть населения осталась за бортом медицинской реформы, а значит, и медицинской помощи. Нельзя не отметить проблемы с визитами врачей на дом и приездом бригады скорой помощи.

Медицинская реформа. Фото: Ракурс

Анонсированная медицинская реформа в 2020 году более глобальна, изменения не пройдут столь быстро, как во время реформы первички. Нас ждет переходный период, а с ним и турбулентность. В Минздраве прогнозируют переход на новые рельсы за два-три года. Важный момент: если мы хотим получить медицинскую помощь бесплатно (вернее, чтобы за нее платила НСЗУ), нужно взять направление от врача. Поэтому декларация с семейным врачом является обязательной.

Если вы относитесь к 30% украинцев, которые еще не успели подписать декларацию с врачом, напоминаем, как это сделать и на какую бесплатную медицину в Украине можно рассчитывать.

Медицина в Украине: что может семейный врач — инструкция к применению

Врач первичного звена — это эксперт по вашему здоровью. Семейные врачи следят за здоровьем всей семьи, терапевты обслуживают взрослых, а педиатры заботятся о детях. Врачи первички ставят диагнозы и лечат наиболее распространенные заболевания, а также ведут пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями. Дают направление к узкому специалисту — лору, эндокринологу, гастроэнтерологу, хирургу и т. д. Врач также должен следить за вакцинацией детей согласно календарю прививок. Врачи первичного звена выписывают рецепты на лекарственные препараты, в частности, по программе «Доступные лекарства». Выдают листы нетрудоспособности и различные справки. Все эти услуги, а также небольшой перечень тестов и анализов (детальнее — смотрите ниже) предоставляются бесплатно. С одной оговоркой — если вы подписали декларацию с врачом.

Согласно медреформе на первичке, подписать декларацию можно с терапевтом, педиатром или семейным врачом (семейный врач ведет пациентов любого возраста, педиатр — детей от рождения и до 18 лет, терапевт — от 18 лет и старше). Можете лечиться всей семьей в одном кабинете — у семейного врача, или доверить здоровье ребенка педиатру.

Оформить отношения с семейным врачом можно в медицинском учреждении, которое подписало соглашение с НСЗУ. Облегчить поиск поможет электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи на сайте НСЗУ (https://tinyurl.com/yxoctxgw). Кстати, декларации можно подписать как с государственными, так и с частными медучреждениями. На сайте НСЗУ есть перечень таких клиник с контактами, а карта поможет найти ближайшую. Есть информация, сколько пациентов набрал тот или иной врач.

Какими критериями руководствоваться при выборе врача? Можно воспользоваться сарафанным радио, советами знакомых и соседей. Во время первого визита обязательно уточните важную для вас информацию, например, можно ли записаться к врачу онлайн, узнайте приемлемые для врача формы коммуникации — общается ли он в мессенджерах, в каких случаях приезжает домой. Если это частная клиника, чтобы избежать «сюрпризов», выясните все о больничных листах, вакцинации. Ведь на прививку вас могут направить в государственную поликлинику. Не стесняйтесь задавать вопросы! Найти своего врача непросто. Если с первого раза не получилось — это не повод расстраиваться. Можно выбрать другого, подписав с ним декларацию. Предыдущая автоматически аннулируется.

Бесплатная медицина: анализы, исследования и тесты у вашего семейного врача

  • Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой — один из самых распространенных лабораторных тестов, помогающий оценить состояние здоровья. Анализ чаще всего назначают, если есть симптомы инфекционного заболевания, а также в рамках профилактического обследования.

  • Общий анализ мочи — стандартный тест для диагностики множества заболеваний.

  • Глюкоза крови показывает уровень сахара в крови. Как правило, назначают для диагностики и контроля течения сахарного диабета.

  • Общий холестерин. Этот анализ назначают в рамках профилактических осмотров, а также чтобы оценить риск развития атеросклероза и проблем с сердцем.

  • Экспресс-тесты позволяют в течение короткого времени (до 10 минут) определить состояние пациента и возможные угрозы жизни. В перечень бесплатных входят: тест на тропонин (маркер, который помогает диагностировать инфаркт миокарда), вирусные гепатиты, ВИЧ, беременность. Для дальнейшего подтверждения диагноза, как правило, врач направляет на дополнительные анализы и исследования.

  • Бесплатные исследования. К сожалению, этот перечень пока не густ. Сюда входит измерение артериального давления, ведь высокое давление может спровоцировать инсульт, инфаркт, сердечную или почечную недостаточность. Гипертонической болезнью (артериальной гипертензией) страдает каждый третий взрослый украинец.

  • Электрокардиограмма позволит оценить ритм и проводимость сердца, кровоснабжение сердечной мышцы в состоянии покоя, обнаружить увеличение камер сердца. В случае необходимости врач направит к кардиологу.

  • Вас могут также взвесить, измерить рост, окружность талии. И рассчитают индекс массы тела (ИМТ), превышение которого чревато повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, метаболического синдрома.

  • Семейный врач может выписать вам направление на бесплатные прививки от столбняка и дифтерии.

Медицинская реформа. Фото: Max Pixel

«Доступные лекарства» в рамках медреформы — как это работает

У вашего врача можно получить электронный рецепт на доступные лекарства. Сегодня в программу входят препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, которые отпускаются в аптеках бесплатно или с незначительной оплатой.

Список препаратов, которые есть в программе, обновляется каждые полгода. Все обновления можно отслеживать на сайте НСЗУ. На сегодня в списке 254 препарата, 78 из которых можно получить бесплатно, другие — с небольшой доплатой. Семейный врач в рецепте указывает лишь действующее вещество, а торговую марку выбирает пациент. Напомним, что с апреля 2019 года рецепт на «доступные лекарства» стал электронным.

Получить препараты можно в любой из аптек, участвующих в этой программе. Ближайшую можно найти с помощью электронной карты НСЗУ (https://bit.ly/2CRGorZ).

О том, на какую бесплатную медицину в Украине стоит рассчитывать в 2020 году, читайте в следующей статье.


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