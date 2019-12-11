Медицинская реформа. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2505-medicinskaya-reforma-za-chto-pacientam-platit-bolshe-ne-nujno.html

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Медицинская реформа, затронувшая пока лишь первичное звено — семейных врачей, педиатров и терапевтов, в следующем году шагнет дальше — к лорам и гинекологам (узким специалистам), попытается зайти в больницы, коснется экстренной, паллиативной медпомощи, а также реабилитации.

Реформу медицины в Украине на вторичном звене откладывали, отрабатывая на пилоте в Полтавской области. Час «X» назначен на апрель 2020 года, во всяком случае, в госбюджете-2020 на финансирование по-старому — медицинскую субвенцию — заложили лишь средства на первый квартал нового года. А вот на Программу медицинских гарантий, недавно принятую Кабмином, заложена рекордная для украинской медицины сумма — 72 млрд грн.

С апреля 2020 года «деньги пойдут за пациентом» не только к семейному врачу. В Программу медицинских гарантий входит специализированная амбулаторная и госпитальная помощь. В первую очередь пациенты смогут претендовать на бесплатную медицинскую помощь при наиболее распространенных заболеваниях — инсульте (в бюджете на это предусмотрено 912 млн грн) и инфаркте (217 млн грн). Обещают бесплатные роды (в бюджете заложили 1,7 млн грн) и помощь новорожденным (1,3 млн грн).

Медреформа в Украине — начало. А вы подписали декларацию?

Начало трансформации украинского здравоохранения было положено в 2017 году, когда был принят новый закон о медицине и ее трансформации («О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения»). Подход к финансированию медицинской помощи изменился — «деньги пошли за пациентом». Закон ввел термин «программа государственных гарантий медицинского обслуживания населения», включающий не только медицинскую помощь, но и лекарственные средства, финансируемые государством.

Сегодня декларации с врачами подписали 28 959 млн украинцев (согласно данным Национальной службы здоровья). Это практически 69% населения нашей страны. Пальму первенства не выпускает Винницкая область — здесь отношения с врачом оформили 82%, менее активны в Одесской области и Киеве — 64%, в Донецкой и Луганской — 32% и 21% соответственно.

Что получили пациенты в результате первого этапа реформы медицины? Позитивом можно считать гарантирование государством пакета бесплатных — хотя и минимальных — медицинских услуг (например, измерение артериального давления, талии, ЭКГ и простейшие анализы), а также электронные рецепты на «доступные лекарства». Жирный плюс — возможность записаться на прием к врачу онлайн. Однако в сельской местности ситуация далека от радужной: часть населения осталась за бортом медицинской реформы, а значит, и медицинской помощи. Нельзя не отметить проблемы с визитами врачей на дом и приездом бригады скорой помощи.

Анонсированная медицинская реформа в 2020 году более глобальна, изменения не пройдут столь быстро, как во время реформы первички. Нас ждет переходный период, а с ним и турбулентность. В Минздраве прогнозируют переход на новые рельсы за два-три года. Важный момент: если мы хотим получить медицинскую помощь бесплатно (вернее, чтобы за нее платила НСЗУ), нужно взять направление от врача. Поэтому декларация с семейным врачом является обязательной.

Если вы относитесь к 30% украинцев, которые еще не успели подписать декларацию с врачом, напоминаем, как это сделать и на какую бесплатную медицину в Украине можно рассчитывать.

Медицина в Украине: что может семейный врач — инструкция к применению

Врач первичного звена — это эксперт по вашему здоровью. Семейные врачи следят за здоровьем всей семьи, терапевты обслуживают взрослых, а педиатры заботятся о детях. Врачи первички ставят диагнозы и лечат наиболее распространенные заболевания, а также ведут пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями. Дают направление к узкому специалисту — лору, эндокринологу, гастроэнтерологу, хирургу и т. д. Врач также должен следить за вакцинацией детей согласно календарю прививок. Врачи первичного звена выписывают рецепты на лекарственные препараты, в частности, по программе «Доступные лекарства». Выдают листы нетрудоспособности и различные справки. Все эти услуги, а также небольшой перечень тестов и анализов (детальнее — смотрите ниже) предоставляются бесплатно. С одной оговоркой — если вы подписали декларацию с врачом.

Согласно медреформе на первичке, подписать декларацию можно с терапевтом, педиатром или семейным врачом (семейный врач ведет пациентов любого возраста, педиатр — детей от рождения и до 18 лет, терапевт — от 18 лет и старше). Можете лечиться всей семьей в одном кабинете — у семейного врача, или доверить здоровье ребенка педиатру.

Оформить отношения с семейным врачом можно в медицинском учреждении, которое подписало соглашение с НСЗУ. Облегчить поиск поможет электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи на сайте НСЗУ (https://tinyurl.com/yxoctxgw). Кстати, декларации можно подписать как с государственными, так и с частными медучреждениями. На сайте НСЗУ есть перечень таких клиник с контактами, а карта поможет найти ближайшую. Есть информация, сколько пациентов набрал тот или иной врач.

Какими критериями руководствоваться при выборе врача? Можно воспользоваться сарафанным радио, советами знакомых и соседей. Во время первого визита обязательно уточните важную для вас информацию, например, можно ли записаться к врачу онлайн, узнайте приемлемые для врача формы коммуникации — общается ли он в мессенджерах, в каких случаях приезжает домой. Если это частная клиника, чтобы избежать «сюрпризов», выясните все о больничных листах, вакцинации. Ведь на прививку вас могут направить в государственную поликлинику. Не стесняйтесь задавать вопросы! Найти своего врача непросто. Если с первого раза не получилось — это не повод расстраиваться. Можно выбрать другого, подписав с ним декларацию. Предыдущая автоматически аннулируется.

Бесплатная медицина: анализы, исследования и тесты у вашего семейного врача

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой — один из самых распространенных лабораторных тестов, помогающий оценить состояние здоровья. Анализ чаще всего назначают, если есть симптомы инфекционного заболевания, а также в рамках профилактического обследования.

Общий анализ мочи — стандартный тест для диагностики множества заболеваний.

Глюкоза крови показывает уровень сахара в крови. Как правило, назначают для диагностики и контроля течения сахарного диабета.

Общий холестерин. Этот анализ назначают в рамках профилактических осмотров, а также чтобы оценить риск развития атеросклероза и проблем с сердцем.

Экспресс-тесты позволяют в течение короткого времени (до 10 минут) определить состояние пациента и возможные угрозы жизни. В перечень бесплатных входят: тест на тропонин (маркер, который помогает диагностировать инфаркт миокарда), вирусные гепатиты, ВИЧ, беременность. Для дальнейшего подтверждения диагноза, как правило, врач направляет на дополнительные анализы и исследования.

Бесплатные исследования. К сожалению, этот перечень пока не густ. Сюда входит измерение артериального давления, ведь высокое давление может спровоцировать инсульт, инфаркт, сердечную или почечную недостаточность. Гипертонической болезнью (артериальной гипертензией) страдает каждый третий взрослый украинец.

Электрокардиограмма позволит оценить ритм и проводимость сердца, кровоснабжение сердечной мышцы в состоянии покоя, обнаружить увеличение камер сердца. В случае необходимости врач направит к кардиологу.

Вас могут также взвесить, измерить рост, окружность талии. И рассчитают индекс массы тела (ИМТ), превышение которого чревато повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, метаболического синдрома.

Семейный врач может выписать вам направление на бесплатные прививки от столбняка и дифтерии.

«Доступные лекарства» в рамках медреформы — как это работает

У вашего врача можно получить электронный рецепт на доступные лекарства. Сегодня в программу входят препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, которые отпускаются в аптеках бесплатно или с незначительной оплатой.

Список препаратов, которые есть в программе, обновляется каждые полгода. Все обновления можно отслеживать на сайте НСЗУ. На сегодня в списке 254 препарата, 78 из которых можно получить бесплатно, другие — с небольшой доплатой. Семейный врач в рецепте указывает лишь действующее вещество, а торговую марку выбирает пациент. Напомним, что с апреля 2019 года рецепт на «доступные лекарства» стал электронным.

Получить препараты можно в любой из аптек, участвующих в этой программе. Ближайшую можно найти с помощью электронной карты НСЗУ (https://bit.ly/2CRGorZ).

О том, на какую бесплатную медицину в Украине стоит рассчитывать в 2020 году, читайте в следующей статье.