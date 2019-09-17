Права пациента. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2448-prava-pacienta-byt-pacientom-riskovannoe-zanyatie-ili-vyigraut-vse-recept-ot-minzdrava.html

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17 сентября в Украине впервые отмечается Всемирный день безопасности пациентов. На заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 году государства-члены обязались признавать безопасность и права пациентов как одну из приоритетных задач здравоохранения, а также сделать все возможное, чтобы уменьшить ущерб, наносимый пациентам в медицинских учреждениях.

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Права пациентов: ошибки при диагностике и назначении лекарств — самые серьезные

Сравните: риск гибели в авиакатастрофе составляет 1 к 3 000 000, риск смерти пациента в результате предотвратимого несчастного случая в медицинской практике — порядка 1 к 300! Отрасли, которым присущ повышенный уровень риска — авиация и атомная промышленность, — отличаются гораздо более высокими показателями безопасности, чем здравоохранение.

Казалось бы, медицинская помощь — это о жизни и здоровье. Однако безопасность и права пациентов остаются серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. По оценкам ВОЗ, ежегодно в больницах стран с низким и средним уровнем дохода в результате небезопасного оказания медицинской помощи происходит 134 млн нежелательных явлений, от которых ежегодно умирает 2,6 млн пациентов. В странах с высоким уровнем дохода при оказании стационарной помощи причиняется вред каждому десятому пациенту. Во всем мире при оказании первичной и амбулаторной медицинской помощи вред причиняется четырем из 10 пациентов. Наиболее серьезные последствия имеют ошибки при диагностике, а также назначении и использовании лекарств.

«И что же теперь делать? — спросят шокированные цифрами пациенты. — Не обращаться к врачу?». Вовсе нет — нужно сделать все возможное, чтобы эту статистику улучшить. Так, согласно тем же оценкам ВОЗ, в подавляющем большинстве случаев причинение вреда пациентам можно предотвратить. Одним из главных условий повышения безопасности медицинской помощи является обеспечение более активного участия пациента в этом процессе. Пациент должен стать партнером врача.

«На сегодняшний день во всем мире отношения между врачом и пациентом — это партнерство. Партнерство не на равенстве знаний и опыта. Это партнерство участия и ответственности в процессе лечения. Когда пациент является активным, сознательным участником данного процесса», — объясняет министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Кстати, накануне Всемирного дня пациента Минздрав анонсировал создание офиса пациента, который должен заниматься правами пациента. Как обещают, он заработает через пару недель.

«Деятельность офиса пациента будет связана с тем, что все обращения, вся коммуникация с пациентами, пациентскими организациями должны осуществляться не через улицу, звонки или социальные сети, а через один механизм — точку входа. Офис пациента будет возглавлять министр. Секретариат будет организовывать работу. Это система сбора всех существующих проблем, из которых можно вычленить системные проблемы и реагировать. Именно отсюда будут идти системные изменения, которые нужны пациентам», — объясняют в Минздраве.

Права пациентов в Украине, или Врач-пациент — непростые отношения

Европейская хартия прав пациентов — мощная сеть организаций, которая занимается безопасностью пациентов во всей Европе. Этот документ способствовал активному привлечению пациентов к формированию политики в сфере здравоохранения.

В настоящее время он насчитывает 14 прав пациентов, которые сегодня являются важными и находятся под угрозой, а именно, права на: профилактические мероприятия, доступность, информацию, согласие, свободный выбор, приватность и конфиденциальность, уважение к времени пациента, соблюдение стандартов качества, безопасность, инновации, предотвращение по возможности страданий и боли, индивидуальный подход к лечению, подачу жалобы и компенсацию. Хартию также используют в качестве критерия для проведения мониторинга и оценки систем здравоохранения. Поэтому интересно исследовать, как соблюдаются (или, скорее, собираются соблюдать) некоторые из этих прав в Украине.

Право пациента на доступность помощи

«Каждый имеет право на получение доступной медицинской помощи, которая гарантированно предоставляется каждому, без какой-либо дискриминации», — сказано в документе. В Украине с доступностью медицинской помощи ситуация отличается в региональном разрезе. Особенно патовой она является в сельской местности. Что говорят в Минздраве?

«Изменения, проводимые в системе здравоохранения, касались финансовой доступности — определенный гарантированный пакет должен предоставляться за государственные средства для всех граждан одинаково. Но это еще не все. Составляющая доступности — физическое наличие врачей и больниц. Эти вещи точно не будут упущены, и должны быть рассмотрены и вписаны в решения, которые мы будем принимать. Есть вещи, на которые Минздрав может влиять больше, — например, программа «Доступные лекарства». Что касается кадрового голода — это вопрос местной власти, но мы готовы им помочь — методично и рекомендательно».

Право пациента на получение информации

Каждый человек имеет право на получение полного объема информации о состоянии здоровья, медицинской помощи, в том числе о медицинском вмешательстве, возможностях и условиях использования результатов медицинской помощи и всех доступных современных технологий.

Информированное согласие пациента — обязательный документ, который вклеивают в каждую медицинскую карту. Врач должен собрать анамнез, объяснить предстоящие манипуляции. Однако на деле зачастую все происходит значительно быстрее: администратор вручает вам бумагу и показывает, где подписать. Многим пациентам невдомек, что информированное согласие — важный документ, который распределяет ответственность между врачом и пациентом. И если на пациенте лежит половина ответственности за свое лечение, он имеет право выбирать и знать, из чего выбирает. Пациенты нередко скрывают свои заболевания, легкомысленно подвергая себя и врача неоправданному риску. Не следует забывать, что медицина — небезопасная сфера деятельности, поэтому в интересах пациента сотрудничать с врачом. Весь цивилизованный мир ушел от модели, где врач — бог, которого следует беспрекословно слушаться.

«Ключевая вещь, которая сегодня в Украине существует, но требует усовершенствования, — это форма информированного согласия, — отмечает Зоряна Скалецкая. — Ее надо пересмотреть. Дело в том, что с точки зрения защиты пациента эта форма слабовата. Необходимо утвердить порядок информирования пациента, поскольку любое согласие должно предоставляться на основании полного достоверного информирования. Это согласие будет недействительным, если информация предоставлена ​​слишком поздно, не полностью, или является недостоверной. Над этим мы должны работать в первую очередь. Защищенными должны быть обе стороны — и врач, и пациент».

Право пациента на выбор

На сегодняшний день право пациента на выбор врача закреплено на первичке, то есть каждый из нас имеет право выбрать семейного врача, терапевта или педиатра для ребенка. По словам министра, украинцы имеют право выбирать врача и на вторичном уровне.

Право пациента на конфиденциальность

Многих беспокоит вопрос создания электронных баз, реестров, где, собственно, могут быть нарушены или ставятся под сомнение вопросы конфиденциальности. «В настоящее время ведется серьезная работа по сведению всех данных. Все данные о лице должны быть защищенными, — говорят в Минздраве. — Информация о пациентах должна быть защищена так же, как и банковская информация. На таком же уровне».

Право пациента на безопасность

Это прежде всего предупреждение возможного нанесения ущерба. Это также вопрос медицинских ошибок, их учета, анализа и реагирования. «Велись разговоры о страховании ответственности врача на случай причинения вреда пациенту. Надеюсь, что эти изменения будут проведены, — отмечает Зоряна Скалецкая. — Это придаст уверенности пациенту, ведь он будет иметь средства, чтобы восстановить свое здоровье».

Устранение чрезмерной боли

Пожалуй, этот вопрос в нашей стране стоит наиболее остро. Как отметили в отчете Human Rights Watch, «в Украине такой низкий доступ к обезболиванию, что это можно трактовать как пытки». Прежде всего это касается паллиативных пациентов, нуждающихся в достаточно серьезных дозах обезболивания. На всю страну насчитывается лишь 300 аптек, имеющих лицензию, где можно получить препараты по рецепту. Поэтому родственники больных зачастую вынуждены прибегать к услугам черного рынка, поскольку не могут смотреть на страдания родных.

Право пациента на возмещение ущерба

Первым шагом в этом направлении является внедрение страховой ответственности врача и больницы за причиненный ущерб, отмечают в Минздраве.

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А что же насчет прав врачей? Ведь врач — это партнер пациента. К сожалению, в последние годы о врачах вспоминали чаще с хэштегом #хватитнасубивать.

«Врачи — это агенты перемен. Если врачи не будут партнерами в процессе, ни одна реформа не пойдет, — считает Зоряна Скалецкая. — В паре врач-пациент никто никому не слуга, это партнерство и доверие. Я встречалась и буду встречаться с медицинскими профсоюзами, с медицинскими ассоциациями. Это не только зарплата врача, но и другая поддержка — взаимодействие с руководством больниц, с местными властями. Это существование врачебного самоуправления, когда врачебное сообщество объединено. От того, насколько врачи будут воплощать эти реформы, выиграют все».