Врачебная ошибка. Иллюстрация: фрагмент картины Олега Голосия

https://racurs.ua/2424-bez-viny-vinovatye-vrachebnaya-oshibka-ili-belaya-halatnost.html

Ракурс

Врачебная ошибка — одна из главных причин смертности в США. Удивлены? Согласно недавнему исследованию Университета Джона Хопкинса, более 250 тыс. человек умирают ежегодно в Соединенных Штатах из-за медицинских ошибок, что делает их третьей по значимости причиной смерти после заболеваний сердца и онкологии. Да-да, это статистика благополучных США.

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Как бы нам ни хотелось верить во всесильность медиков, они не посланники бога, не ангелы в белых халатах. Врач может сделать все правильно, но процент осложнений, индивидуальных реакций никто, увы, не отменял. Ошибки есть и будут. Существует такой парадокс: чем более развита медицина, чем она технологичнее, тем выше вероятность врачебной ошибки.

Безусловно, люди в белых халатах бывают разные: добрые и недобрые, высококвалифицированные и не очень... Трудно установить четкую меру профессионализма врача, его человечности, сострадания, особенно в сложных, критических случаях. Поэтому непростые отношения между пациентами, их родственниками и медицинским персоналом в цивилизованных странах регулируются только юридически: у врачей есть страховка на случай судебных исков, пациенты также защищены.

Судебные процессы, где фигурируют медики, — довольно привычное дело в тех же США, в Украине же каждый случай — это охота на ведьм. Причин тому множество. Это и отсутствие юридического понятия «врачебная ошибка», и проблема общей незащищенности медиков, автоматическая «криминализация» ответственности врача часто еще до рассмотрения дела в суде, нагнетание ненависти к людям в белых халатах — все это приносит свои плоды.

Врачебная ошибка: казнить нельзя помиловать

В Украине сложилась опасная тенденция, когда за все проблемы в медицине отвечают те, кто ближе всех к больному, — медики. Чем это грозит? Дальнейшим снижением доверия к эскулапам (пациенты затягивают с обращением за медицинской помощью со всеми вытекающими негативными последствиями), желанием врачей уйти из медицины или эмигрировать, отказом медиков от помощи тяжелым пациентам, уменьшением инвестиций в медицинскую отрасль как слишком рискованную.

В цивилизованном мире все врачебные ошибки становятся предметом для изучения, наработки новых алгоритмов, улучшения оказания медицинской помощи. В Украине «разбор полетов» не выносится на всеобщее обозрение.

«Если заглянуть в Единый реестр судебных решений Украины за 10 лет (с 2007 по 2016 включительно), увидим, что были вынесены приговоры по 133 уголовным делам, где ответчиками выступали или отдельные врачи, или учреждения здравоохранения, представляющие своих врачей. По 119 из них (это почти 90%) медики были признаны виновными, только в 14 случаях приговоры для врачей были оправдательными, — приводит статистику Владимир Медведь, заведующий отделением внутренней патологии беременных Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАНУ. — По данным Американской медицинской ассоциации (опубликованы в 2017 году), 61% всех врачей в течение своей профессиональной карьеры сталкивались с судебными исками против них. Только в 3% случаев суды принимали сторону истцов. То есть в 97% случаев приговоры были оправдательными для врачей. Во всем мире существует проблема врачебных ошибок. Но соотношение обвинительных и оправдательных приговоров в Украине поражает».

Чаще всего дела возбуждают против хирургов, врачей, работающих с неотложными состояниями, а также акушеров и неонатологов. Практически все медики, спасающие жизни, находятся в зоне повышенного риска.

Врачи и пациенты: от спасибо до судебного иска за врачебную ошибку

В Украине отсутствует законодательное определение врачебной ошибки, под которой подразумеваются дефекты в работе врача, при условии, что не было допущено небрежности или халатности.

«Дефекты могут наступить как по объективным, так и по субъективным причинам, — объясняет Людмила Кириленко, руководитель группы правового обеспечения медицинской практики ГК «Мать и ребенок». — Например, к объективным причинам наступления врачебной ошибки можно отнести отсутствие надлежащего материально-технического обеспечения, индивидуальные (атипичные) реакции организма, которые еще не прописаны в специальной литературе и не имели клинического проявления. К субъективным причинам можно отнести то, что врач имеет ненадлежащий уровень подготовки в силу своего опыта, неправильную трактовку результатов анализов для установления диагноза».

В Украине медик может быть привлечен к гражданской, дисциплинарной и уголовной ответственности вследствие врачебной ошибки. Если говорить об уголовной ответственности, то чаще всего это ст. 140 УК Украины «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником», где обязательной составляющей преступления является небрежность или халатность.

«Хочу подчеркнуть, что гражданская ответственность врача в Украине имеет презумпцию виновности, — говорит Людмила Кириленко. — То есть сам врач (учреждение здравоохранения) обязан доказать, что он сделал все правильно, согласно протоколу, стандартом качества медицинской помощи. Только в этом случае иск будет удовлетворен в пользу врача. Это некорректно, ведь именно истец должен доказывать вину врача».

Защищен ли украинский пациент от врачебной ошибки

По словам юристов, украинский пациент наделен более широким кругом полномочий, чем врач. Пациенты защищены не только законами об охране здоровья, но и законом «О защите прав потребителей».

«В паре врач-пациент последний имеет гораздо больше прав, — считает Владимир Медведь. — Пациент в Украине имеет право отказаться от лечения, которое назначает врач, имеет право не выполнять рекомендации».

Еще одна проблема — отсутствие в Украине национальных протоколов и стандартов лечения. К сожалению, никто не прислушался к мнению врачей, экспертов по проблеме врачебных ошибок. С 2016 года украинским врачам предоставили доступ к зарубежным медицинским протоколам, назвав это победой, однако отмена национального стандарта привела к хаосу. Представьте, один врач может выбрать австралийский протокол, другой — канадский, третий — еще какой-то... Наиболее ярко эта путаница проявляется во время конфликта между пациентом и врачом, в суде.

Что делать с проблемой врачебной ошибки?

По мнению экспертов, для преодоления хаоса вокруг проблемы врачебных ошибок необходимо внедрить единый национальный стандарт по основным нозологиям (заболеваниям). Это значительно упростило бы процесс судебного расследования (действия врача будут сопоставляться с утвержденным четким перечнем необходимых манипуляций и назначений).

«Если говорим об уголовной ответственности, то обязанность доказывания возлагается на органы следствия, — объясняет Людмила Кириленко. — Чтобы установить состав преступления, нужно установить причинно-следственную связь между действиями (или бездействием) врача, которые привели к негативным последствиям. С этим в Украине возникает проблема. Единственным средством доказывания являются выводы судебно-медицинской экспертизы, которая сегодня проводится под эгидой Минздрава. Целесообразно было бы привлекать самоуправляющиеся лекарственные организации с соответствующими полномочиями, чтобы эти выводы были объективными».

Шагом вперед стало бы определение на законодательном уровне понятия врачебной ошибки как нанесения неумышленного вреда пациенту врачом, медсестрой, медицинским работником, а также внедрение обязательного страхования профессиональной ответственности медработников.

Как ни горько это осознавать, но не всех больных удается спасти. В осложнениях и смертях не всегда виноваты врачи. Такова объективная реальность. Смертельные исходы — особенно если ты реаниматолог — рано или поздно будут. Если сегодня сажать медиков за врачебные ошибки, завтра нас будет некому лечить.