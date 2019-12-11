Медична реформа. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2505-medychna-reforma-za-scho-paciientam-platyty-bilshe-ne-treba.html

Ракурс

Медична реформа, яка зачепила наразі лише первинну ланку — сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів, наступного року зробить крок далі — до лорів і гінекологів (вузьких спеціалістів), спробує зайти в лікарні, торкнеться екстреної, паліативної медичної допомоги, а також реабілітації.

Реформу медицини в Україні на вторинній ланці відкладали, відпрацьовуючи на пілоті в Полтавській області. Час «X» призначений на квітень 2020 року, у всякому разі, в держбюджеті-2020 на фінансування по-старому — медичну субвенцію — заклали лише кошти на перший квартал нового року. А ось на Програму медичних гарантій, що її нещодавно ухвалив Кабмін, закладена рекордна для української медицини сума — 72 млрд грн.

З квітня 2020 року «гроші підуть за пацієнтом» не лише до сімейного лікаря. До Програми медичних гарантій входить спеціалізована амбулаторна і госпітальна допомога. Насамперед пацієнти зможуть претендувати на безкоштовну медичну допомогу при найпоширеніших захворюваннях — інсульті (в бюджеті на це передбачено 912 млн грн) та інфаркті (217 млн грн). Обіцяють безкоштовні пологи (в бюджеті заклали 1,7 млн грн) та допомогу немовлятам (1,3 млн грн).

Медреформа в Україні — початок. А ви підписали декларацію?

Початок трансформації української охорони здоров'я було покладено 2017 року, коли був ухвалений новий закон про медицину та її трансформацію («Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»). Підхід до фінансування медичної допомоги змінився — «гроші пішли за пацієнтом». Закон ввів термін «програма державних гарантій медичного обслуговування населення», що містить не лише медичну допомогу, а й лікарські засоби, що фінансуються державою.

Сьогодні декларації з лікарями підписали 28 959 млн українців (згідно з даними Національної служби здоров'я). Це практично 69% населення нашої країни. Пальму першості не випускає Вінницька область — тут стосунки з лікарем оформили 82%, менш активні в Одеській області та Києві — 64%, в Донецькій і Луганській — 32% і 21% відповідно.

Що отримали пацієнти внаслідок першого етапу реформи медицини? Позитивом можна вважати гарантування державою пакета безкоштовних — хоча й мінімальних — медичних послуг (наприклад, вимір артеріального тиску, талії, ЕКГ і найпростіші аналізи), а також електронні рецепти на «доступні ліки». Жирний плюс — можливість записатися на прийом до лікаря онлайн. Однак у сільській місцевості ситуація далека від райдужної: частина населення залишилася за бортом медичної реформи, а значить, і медичної допомоги. Не можна не відзначити проблеми з візитами лікарів додому і приїздом бригади швидкої допомоги.

Анонсована медична реформа у 2020 році є більш глобальною, зміни не відбудуться настільки швидко, як під час реформи первинки. На нас чекає перехідний період, а з ним і турбулентність. У МОЗ прогнозують перехід на нові рейки за два-три роки. Важливий момент: якщо ми хочемо отримати медичну допомогу безкоштовно (вірніше, щоб за неї платила НСЗУ), треба взяти направлення від лікаря. Тому декларація з сімейним лікарем є обов'язковою.

Якщо ви входите до 30% українців, які ще не встигли підписати декларацію з лікарем, нагадуємо, як це зробити і на яку безкоштовну медицину в Україні можна розраховувати.

Медицина в Україні: що може сімейний лікар — інструкція до застосування

Лікар первинної ланки — це експерт з вашого здоров'я. Сімейні лікарі стежать за здоров'ям всієї родини, терапевти обслуговують дорослих, а педіатри дбають про дітей. Лікарі первинки ставлять діагнози і лікують найпоширеніші захворювання, а також ведуть пацієнтів з хронічними захворюваннями і станами. Дають направлення до вузького спеціаліста — лора, ендокринолога, гастроентеролога, хірурга тощо. Лікар також має стежити за вакцинацією дітей згідно з календарем щеплень. Лікарі первинної ланки виписують рецепти на лікарські препарати, зокрема, за програмою «Доступні ліки». Видають листки непрацездатності та різні довідки. Всі ці послуги, а також невеличкий перелік тестів і аналізів (детальніше — дивіться нижче) надаються безкоштовно. З одним застереженням — якщо ви підписали декларацію з лікарем.

Згідно з медреформою на первинній ланці, підписати декларацію можна з терапевтом, педіатром або сімейним лікарем (сімейний лікар веде пацієнтів будь-якого віку, педіатр — дітей від народження і до 18 років, терапевт — від 18 років і старше). Можете лікуватися всією родиною в одному кабінеті — у сімейного лікаря, або довірити здоров'я дитини педіатрові.

Оформити стосунки з сімейним лікарем можна в медичному закладі, який підписав угоду з НСЗУ. Полегшити пошук допоможе електронна карта місць надання первинної медичної допомоги на сайті НСЗУ (https://tinyurl.com/yxoctxgw). До речі, декларації можна підписати як з державними, так і з приватними медзакладами. На сайті НСЗУ є перелік таких клінік з контактами, а карта допоможе знайти найближчу. Є інформація, скільки пацієнтів набрав той чи інший лікар.

Якими критеріями керуватися при виборі лікаря? Можна скористатися сарафанним радіо, порадами знайомих і сусідів. Під час першого візиту обов'язково уточніть важливу для вас інформацію, наприклад, чи можна записатися до лікаря онлайн, дізнайтеся прийнятні для лікаря форми комунікації — чи спілкується він у месенджерах, в яких випадках приїжджає додому. Якщо це приватна клініка, щоб уникнути «сюрпризів», з'ясуйте все про лікарняні листи, вакцинацію. Адже на щеплення вас можуть спрямувати в державну поліклініку. Не соромтеся ставити запитання! Знайти свого лікаря непросто. Якщо з першого разу не вийшло — це не привід засмучуватися. Можна вибрати іншого, підписавши з ним декларацію. Попередня автоматично анулюється.

Безкоштовна медицина: аналізи, дослідження і тести у вашого сімейного лікаря

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою — один з найпоширеніших лабораторних тестів, що допомагає оцінити стан здоров'я. Аналіз найчастіше призначають, якщо є симптоми інфекційного захворювання, а також в рамках профілактичного обстеження.

Загальний аналіз сечі — стандартний тест для діагностики багатьох захворювань.

Глюкоза крові показує рівень цукру в крові. Зазвичай призначають для діагностики і контролю перебігу цукрового діабету.

Загальний холестерин. Цей аналіз призначають у рамках профілактичних оглядів, а також щоб оцінити ризик розвитку атеросклерозу і проблем з серцем.

Експрес-тести дозволяють протягом короткого часу (до 10 хвилин) визначити стан пацієнта і можливі загрози життю. До переліку безкоштовних входять: тест на тропонін (маркер, який допомагає діагностувати інфаркт міокарда), вірусні гепатити, ВІЛ, вагітність. Для подальшого підтвердження діагнозу лікар зазвичай спрямовує на додаткові аналізи та дослідження.

Безкоштовні дослідження. На жаль, цей перелік наразі не густий. Сюди входить вимірювання артеріального тиску, адже високий тиск може спровокувати інсульт, інфаркт, серцеву або ниркову недостатність. На гіпертонічну хворобу (артеріальну гіпертензію) страждає кожен третій дорослий українець.

Електрокардіограма дозволить оцінити ритм і провідність серця, кровопостачання серцевого м'яза у стані спокою, виявити збільшення камер серця. У разі потреби лікар спрямує до кардіолога.

Вас можуть також зважити, виміряти зріст, окружність талії. І розрахують індекс маси тіла (ІМТ), перевищення якого загрожує підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету, метаболічного синдрому.

Сімейний лікар може виписати вам направлення на безкоштовні щеплення проти правця і дифтерії.

«Доступні ліки» в рамках медреформи — як це працює

У вашого лікаря можна отримати електронний рецепт на доступні ліки. Сьогодні до програми входять препарати проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу і бронхіальної астми, які відпускаються в аптеках безкоштовно або з незначною оплатою.

Список препаратів, які є у програмі, оновлюється кожні півроку. Всі оновлення можна відстежувати на сайті НСЗУ. На сьогодні у списку 254 препарати, 78 з яких можна отримати безкоштовно, решту — з невеликою доплатою. Сімейний лікар у рецепті вказує лише діючу речовину, а торгову марку обирає пацієнт. Нагадаємо, що з квітня 2019 року рецепт на «доступні ліки» став електронним.

Отримати препарати можна в будь-якій з аптек, що беруть участь у цій програмі. Найближчу можна знайти за допомогою електронної карти НСЗУ (https://bit.ly/2CRGorZ).

Про те, на яку безкоштовну медицину в Україні варто розраховувати у 2020 році, читайте в наступній статті.