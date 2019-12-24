Лікарі України. Фото: Max Pixel

https://racurs.ua/ua/n131232-yak-zupynyty-vyyizd-likariv-ukrayiny-za-kordon.html

Ракурс

Близько 13−14 тис. лікарів України щороку йдуть з професії або їдуть працювати в інші країни. Тим часом лише до 4% українців оцінюють рівень якості послуг у медзакладах на відмінно. Верховна Рада має зробити все від неї залежне, щоб повернути цей процес у зворотній бік.

Як пише у своєму блозі на «Ракурсі» народний депутат Валерій Дубіль, для цього депутати мають створити сприятливі умови для українських лікарів — не тільки робоче місце чи гідну зарплату, а дати можливість самому вибирати, як краще лікувати, визначити правила роботи, розробляти стандарти і протоколи лікування, допускати до заняття професійною діяльністю своїх колег, визначати порядок підвищення кваліфікації та забезпечення професійного зростання, розв’язувати професійні конфлікти, контролювати виконання етичних і професійних норм, розслідувати випадки їх порушення і скарги пацієнтів на некваліфіковані дії своїх колег і ще багато чого іншого.

«Одним словом — дати можливість управляти своєю професією, створити нарешті професійне самоврядування. Медик має лікувати, а не бути і прибиральницею, і завгоспом, і архівістом. Коли його не відволікатимуть сторонні фактори, він зможе зосередитися на процесі лікування», — пише нардеп.

За словами Дубіля, зробити це можна, ухваливши відповідний законопроект щодо роботи лікарів України. Якщо його виписати правильно і він влаштує всі сторони — він може зупинити виїзд медиків за кордон. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо лікарське самоврядування буде дійсно ефективним і незалежним від держави.

«Зараз я запрошую всіх охочих долучитися до розробки нового законопроекту — тільки так ми зможемо гарантувати, що це не буде черговий спущений згори законопроект», — закликає нардеп.