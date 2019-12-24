Владимир Зеленский. Фото: Минфин

https://racurs.ua/n131261-programmu-kreditov-na-jile-dlya-veteranov-oos-i-pereselencev-zapustyat-v-sleduuschem-godu.html

Ракурс

Ветераны ООС и переселенцы смогут воспользоваться государственной программой кредитов на жилье, которая будет запущена уже в следующем году.

Об этом во время заседания Совета развития общин и территорий заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что ветераны ООС и переселенцы из Донбасса смогут приобрести жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет. При этом первоначальный взнос покупателя должен составлять не менее 6%.

Президент добавил, что для реализации данной программы потребуется координация действий центральной власти с органами управления на местах.

Зеленский также сообщил, что решение о запуске программы доступного жилья для ветеранов ООС и вынужденных переселенцев было принято в ноябре текущего года.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский в начале декабря в эфире программы «Право на власть» заявил, что в течение месяца мэрам и главам областных государственных администраций будет представлена ​​программа строительства жилья для переселенцев, ветеранов и участников ООС.