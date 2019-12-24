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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Минфин

Программу кредитов на жилье для ветеранов ООС и переселенцев запустят в следующем году — Зеленский

24 дек 2019, 16:32
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Ветераны ООС и переселенцы смогут воспользоваться государственной программой кредитов на жилье, которая будет запущена уже в следующем году.

Об этом во время заседания Совета развития общин и территорий заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что ветераны ООС и переселенцы из Донбасса смогут приобрести жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет. При этом первоначальный взнос покупателя должен составлять не менее 6%.

Президент добавил, что для реализации данной программы потребуется координация действий центральной власти с органами управления на местах.

Зеленский также сообщил, что решение о запуске программы доступного жилья для ветеранов ООС и вынужденных переселенцев было принято в ноябре текущего года.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский в начале декабря в эфире программы «Право на власть» заявил, что в течение месяца мэрам и главам областных государственных администраций будет представлена ​​программа строительства жилья для переселенцев, ветеранов и участников ООС.

Источник: Ракурс


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