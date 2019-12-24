Судьбу Арсена Авакова будет решать Верховная Рада. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n131259-goncharuk-prokommentiroval-vozmojnuu-otstavku-avakova-posle-ispytatelnogo-sroka.html

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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, не смог сообщить, останется ли министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на должности после окончания «испытательного срока».

Глава правительства на вопрос журналистов ответил, что судьбу Авакова будет решать Верховная Рада Украины в 2020 году. Прогнозировать, относительно голосования парламента Гончарук не стал. Об этом 24 декабря сообщает «Радіо Свобода».

Это парламент должен решить. Посмотрим, — заявил премьер.

Как известно, 29 августа Верховная Рада нового созыва переназначила Арсена Авакова на посту главы Министерства внутренних дел. Тогда глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Аваков будет «переходным» министром на шесть месяцев. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Аваков находится «на испытательном сроке». Глава государства пообещал его уволить, если он не покажет реальных результатов работы до конца 2019 года.

Аваков занимает пост главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года.

Напомним, в «Слуге народа» заявляли, что Авакова оставили на посту главы МВД, чтобы противостоять «путчу, который организует экс-президент Петр Порошенко».