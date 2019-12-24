Долю Арсена Авакова вирішуватиме Верховна Рада. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n131259-goncharuk-prokomentuvav-mojlyvu-vidstavku-avakova-pislya-vyprobuvalnogo-terminu.html

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Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, не зміг повідомити, чи залишиться міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на посаді після завершення «випробувального терміну».

Глава уряду на запитання журналістів відповів, що долю Авакова вирішуватиме Верховна Рада України у 2020 році. Прогнозувати, щодо голосування парламенту Гончарук не став. Про це 24 грудня повідомляє «Радіо Свобода».

Це парламент повинен вирішити. Подивимося, — заявив прем'єр.

Як відомо, 29 серпня Верховна Рада нового скликання перепризначила Арсена Авакова на посаді глави Міністерства внутрішніх справ. Тоді глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Аваков буде «перехідним» міністром на шість місяців. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Аваков перебуває «на випробувальному терміні». Глава держави пообіцяв його звільнити, якщо він не покаже реальних результатів роботи до кінця 2019 року.

Аваков обіймає посаду глави МВС України з 27 лютого 2014 року.

Нагадаємо, у «Слузі народу» заявляли, що Авакова залишили на посаді глави МВС, щоб протистояти «путчу, який організовує екс-президент Петро Порошенко».