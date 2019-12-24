Представлення нового голови Львівської ОДА Мальского на початку липня 2019 року, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n131258-zelenskyy-zvilnyv-goliv-zakarpatskoyi-ta-lvivskoyi-oda.html

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Президент України Володимир Зеленський звільнить голів Закарпатської та Львівської ОДА. Про таке рішення глава держави заявив 24 грудня наприкінці засідання Ради регіонів.

Зеленський підсумовував результати наради і повідомив про рішення змінити керівників Закарпаття та Львівщини. Він пояснив це тим, що «в цих двох областях ми не побачили результатів». Наразі тексти відповідних указів президента відсутні на його сайті.

Ми говорили, що будемо оцінювати роботу кожного з вас. Саме по результатах оцінювати. Я вирішив звільнити двох голів. Не через те, що це люди недосвідчені або нечисті на руку. Просто ми не побачили в цих областях результатів. Дякую, Ігоре, дякую, Маркіяне. Ми закінчили, всіх з Новим роком, до побачення, — такими словами завершив доповідь Зеленський.

Голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка та Львівської ОДА Маркіяна Мальського Зеленський призначив на початку липня цього року.

Зміна керівників цих двох областей — не перша відставка голів ОДА, яких Зеленський призначив у 2019 році. Наприкінці жовтня глава держави звільнив Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської обласної державної адміністрації та призначив на цю посаду Олексія Чернишова. Бно-Айріян очолив Київщину 10 липня цього року. 20 жовтня він подав у відставку.