Twitter. Фото: International Business Times

https://racurs.ua/ua/n131257-twitter-zahystyv-epileptykiv-zaboronyvshy-animaciu-u-povidomlennyah.html

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Twitter ввів заборону на завантаження користувачами анімаційних картинок формату APNG у свої повідомлення. На думку розробників, такі картинки становлять небезпеку для здоров’я і життя людей, які страждають на епілепсію.

У платформі соцмережі стався програмний збій, у результаті якого користувач не зможе уникнути перегляду контенту з анімаційними картинками, навіть якщо в його обліковоиму запису були активовані відповідні налаштування, повідомляють у Twitter.

Розробники вважають, що це обмеження дозволить захистити користувачів, які страждають на епілепсію, так як вони відрізняються підвищеною чутливістю до мерехтливих і рухомих зображень. Різка зміна мерехтливої ​​колірної гами може спровокувати епілептичний напад.

Також перегляд даних картинок може негативно вплинути на продуктивность додатка Twitter, а також на роботу пристроїв користувачів.

Слід зазначити, що заборона торкнеться тільки нових повідомлень. Із уже існуючих постів видаляти проблемні картинки не планується.