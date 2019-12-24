Twitter захистив епілептиків, заборонивши анімацію у повідомленняхhttps://racurs.ua/ua/n131257-twitter-zahystyv-epileptykiv-zaboronyvshy-animaciu-u-povidomlennyah.htmlРакурс
Twitter ввів заборону на завантаження користувачами анімаційних картинок формату APNG у свої повідомлення. На думку розробників, такі картинки становлять небезпеку для здоров’я і життя людей, які страждають на епілепсію.
У платформі соцмережі стався програмний збій, у результаті якого користувач не зможе уникнути перегляду контенту з анімаційними картинками, навіть якщо в його обліковоиму запису були активовані відповідні налаштування, повідомляють у Twitter.
Розробники вважають, що це обмеження дозволить захистити користувачів, які страждають на епілепсію, так як вони відрізняються підвищеною чутливістю до мерехтливих і рухомих зображень. Різка зміна мерехтливої колірної гами може спровокувати епілептичний напад.
Також перегляд даних картинок може негативно вплинути на продуктивность додатка Twitter, а також на роботу пристроїв користувачів.
Слід зазначити, що заборона торкнеться тільки нових повідомлень. Із уже існуючих постів видаляти проблемні картинки не планується.