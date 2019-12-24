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Сумська і Єфросиніна розкажуть українцям про цифрову грамотність – Мінцифри, фото: instagram

Сумська і Єфросиніна розкажуть українцям про цифрову грамотність — Мінцифри

24 гру 2019, 15:32
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Освітній серіал з цифрової грамотності побачать українські громадяни.

Міністерство цифрової трансформації організує запуск національної освітньої онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта» 21 січня. Про це повідомляє Hromadske.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, розповів, що створюється онлайн-платформа з п’ятьма різними категоріями курсів. Вони будуть абсолютно безкоштовні для кожного громадянина. Налагоджується співпраця з університетами, школами, бібліотеками і приватним сектором.

Плануємо створення власної мережі офлайн-хабів, — заявив чиновник.

В уряді поставили за завдання навчити цифрової грамотності 6 млн жителів країни. Більшість яких — віком від 30 до 60 років.

З’ясувалось, що зірки шоу-бізнесу також будуть задіяні у проекті. Серед них — Ольга Сумська, Маша Єфросініна, Надія Матвєєва і Руслан Ханумак. Кожна серія фільму триватиме 7−8 хвилин та міститиме обов’язкове тестування.

Загалом уряд розробив три курси:

  • базовий курс із цифрової грамотності;
  • цифрова грамотність для вчителів;
  • курс для батьків «Онлайн-безпека для дітей».

Раніше Мінцифри запустило сайт для вимірювання швидкості інтернету. Користувачі отримають можливість перевірити якість з'єднання.


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