Тарифи на тепло у грудні можна знизити на 30%, ухвалено рішення — Гончарук. Фото: Elise Journal

https://racurs.ua/ua/n131255-taryfy-na-teplo-u-grudni-mojna-znyzyty-na-30-uhvaleno-rishennya-goncharuk.html

Ракурс

Тарифи на комунальні послуги, зокрема, на тепло у грудні можна знизити на 30% завдяки сьогоднішньому рішенню уряду, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

На засіданні Ради розвитку громад і територій за участі президента, що наразі триває в Києві, Гончарук закликав постачальників тепла, керівників міст і органів місцевого самоврядування відсьогодні починати перераховувати суми у платіжках відповідно до рішення уряду.

За нашими розрахунками, платіжка за грудень вже може бути нижчою на 30%. Всі необхідні інструменти ми надали місцевій владі, — заявив прем'єр.

Також Гончарук наголосив, що «тепер вся відповідальність за зміни у платіжках — на владі на місцях».

Нагадаємо, в Києві триває засідання Ради розвитку громад і територій, на якому серед іншого обговорюється ситуація невпинного зростання тарифів на комунальні послуги. Президент Володимир Зеленський на нараді заявив, що частина громадян України витрачає на комуналку по 60−70% своїх доходів.