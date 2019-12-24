Рада регіонів за участі Зеленського зібралася в Києві. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n131250-rada-regioniv-za-uchasti-zelenskogo-zibralasya-v-kyievi-obgovoruut-taryfy-translyaciya.html

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Рада регіонів під головуванням президента Володимира Зеленського зібралася сьогодні в Києві

Серед іншого на засіданні мають обговорити ситуацію з підвищенням тарифів на комунальні послуги, зокрема, на тепло.