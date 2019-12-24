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Ракурс
Рада регіонів за участі Зеленського зібралася в Києві. Фото: Фокус

Рада регіонів за участі Зеленського зібралася в Києві: обговорюють тарифи (ТРАНСЛЯЦІЯ)

24 гру 2019, 14:28
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Рада регіонів під головуванням президента Володимира Зеленського зібралася сьогодні в Києві

Серед іншого на засіданні мають обговорити ситуацію з підвищенням тарифів на комунальні послуги, зокрема, на тепло.

Не може платіжка за комуналку бути для людей вироком, — заявив Зеленський під час відкриття заходу.

Джерело: Ракурс


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