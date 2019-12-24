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Рада регіонів за участі Зеленського зібралася в Києві. Фото: Фокус
Рада регіонів за участі Зеленського зібралася в Києві: обговорюють тарифи (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n131250-rada-regioniv-za-uchasti-zelenskogo-zibralasya-v-kyievi-obgovoruut-taryfy-translyaciya.htmlРакурс
Рада регіонів під головуванням президента Володимира Зеленського зібралася сьогодні в Києві
Серед іншого на засіданні мають обговорити ситуацію з підвищенням тарифів на комунальні послуги, зокрема, на тепло.
Не може платіжка за комуналку бути для людей вироком, — заявив Зеленський під час відкриття заходу.
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