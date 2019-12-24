Марші ЛГБТ-спільнот заборонили у Рівному, фото: pxhere

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ЛГБТ-спільноти не зможуть проводити марші у Рівному.

Відповідне рішення ухвалено міською радою. Про це повідомляє «Суспільне».

Депутат від «Свободи» Олег Карпяк виступив ініціатором відповідного питання. Його підтримали 36 колег.

Місцеві депутати вважають, що потрібно заборонити на території міста пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки. Так звані «прайди», «марші рівності», «фестивалі квір-культури» тепер представники ЛГБТ не мають права проводити в місцях масового дозвілля сімей з дітьми.

Публічні кампанії і подібні заходи забороняється організовувати. Проконтролюють виконання рішення представники комісії з питань захисту суспільної моралі.

Раніше у Польщі створили вільні від сексуальних меншин зони. Європейський парламент засудив такі дії.