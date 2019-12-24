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Ракурс
Марши ЛГБТ-сообществ запретили в Ровно, фото: pxhere

Марши ЛГБТ-сообществ запретили в Ровно

24 дек 2019, 14:16
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ЛГБТ-сообщества не смогут проводить марши в Ровно.

Соответствующее решение принято городским советом. Об этом сообщает «Общественное».

Депутат от «Свободы» Олег Карпяк выступил инициатором соответствующего вопроса. Его поддержали 36 коллег.

Местные депутаты считают, что нужно запретить на территории города пропаганду различных видов девиантного полового поведения. Так называемые «прайды», «марши равенства», «фестивали квир-культуры» теперь представители ЛГБТ не имеют права проводить в местах массового досуга семей с детьми.

Публичные кампании и подобные мероприятия запрещается организовывать. Проконтролируют исполнение решения представители комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Ранее в Польше создали свободные от сексуальных меньшинств зоны. Европейский парламент осудил такие действия.

Источник: Ракурс


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