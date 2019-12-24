Кабмин увеличил соцпомощь для детей-сирот и детей с инвалидностью. Фото: etcetera.media

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Ракурс

Кабинет министров увеличил социальную помощь для детей-сирот, детей с инвалидностью и приемных детей.

В 2020 году вырастет размер помощи на одного человека. Социальная помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, возрастет с 2 до 2,5 прожиточных минимумов — это более 1 тыс. грн в месяц. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 24 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем канале в Telegram.

Выплаты для детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях, вырастут с 2 до 3,5 прожиточных минимумов — более чем на 3 тыс. грн.

Кроме того, на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей. Со следующего года такое обеспечение составит один прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Напомним, летом Кабинет министров Украины принял постановление, регулирующее вопросы выплаты финансовой помощи лицам с инвалидностью I группы. Это касается и лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи.