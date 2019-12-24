Роботы Digit. Фото: TechFusion

https://racurs.ua/n131247-chelovekopodobnyh-robotov-digit-nauchili-rabotat-v-komande-video.html

Ракурс

Человекоподобные роботы Digit научились работать в команде. До этого роботы могли взаимодействовать только с человеком, так как достичь высокой точности движений роботов не удавалось.

Компания Agility Robotics опубликовала видеоролик, на котором показано, как два робота переносят три коробки с одного стола на другой. При этом машины успешно передают друг другу коробки на половине пути от одного стола до другого.

Испытания проходили в офисе компании. Два стола были установлены у противоположных стен. На одном из столов стояло три коробки с матричными кодами, которые могли распознавать роботы. В задачу роботов входило перемещение коробок с одного стола на другой, при этом машины должны были передавать коробки «из рук в руки» посередине пути.

С поставленной задачей роботы справились на «отлично». Такие навыки машин могут пригодиться компании Ford, которая совместно с Agility Robotics разрабатывает проект гибридной беспилотной доставки посылок.