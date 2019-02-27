Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Двуногого робота-курьера модернизировали, добавив руки и торс. Фото: Мега-Техника

Двуногого робота-курьера модернизировали, добавив руки и торс (ФОТО)

27 фев 2019, 17:01
999

Двуногого робота-курьера модернизировали, добавив руки и торс. Появление дополнительных частей расширило функционал робота.

Новую версию бипедального робота Cassie представила американская компания Agility Robotics, сообщается на сайте фирмы.

Благодаря добавлению рук и торса новый робот Digit увеличил количество выполняемых заданий. Теперь робот может поднимать и переносить грузы весом до 18 кг, открывать двери и поддерживать баланс. Также в случае падения робот сможет встать самостоятельно.

Разработчики усовершенствовали и нижнюю часть робота. Сообщается, что теперь он может подниматься по ступенькам.

В компании планируют запустить продажу робота Digit. Цена будет озвучена в середине 2019 года, а старт продаж анонсирован на 2020 год.

Благодаря добавлению рук и торса новый робот Digit расширил количество выполняемых задач. Фото: agilityrobotics.com

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...