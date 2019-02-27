Двуногого робота-курьера модернизировали, добавив руки и торс. Фото: Мега-Техника

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Racurs.ua

Двуногого робота-курьера модернизировали, добавив руки и торс. Появление дополнительных частей расширило функционал робота.

Новую версию бипедального робота Cassie представила американская компания Agility Robotics, сообщается на сайте фирмы.

Благодаря добавлению рук и торса новый робот Digit увеличил количество выполняемых заданий. Теперь робот может поднимать и переносить грузы весом до 18 кг, открывать двери и поддерживать баланс. Также в случае падения робот сможет встать самостоятельно.

Разработчики усовершенствовали и нижнюю часть робота. Сообщается, что теперь он может подниматься по ступенькам.

В компании планируют запустить продажу робота Digit. Цена будет озвучена в середине 2019 года, а старт продаж анонсирован на 2020 год.