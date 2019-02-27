Кейт Миддлтон посетила ирландский Белфаст в новом весеннем образе / Фото: wikimedia

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Racurs.ua

Британский принц Уильям и Кейт Миддлтон в среду, 27 февраля, неожиданно появились в Белфасте. Об этом визите в Северную Ирландию заранее не объявлялось. Пресс-служба Кенсингтонского дворца сегодня сообщила в Twitter, что турне Уильяма и Кейт Миддлтон этим регионом продлится два дня.

В начале своего визита в Белфаст герцог и герцогиня Кембриджские отправились на футбольный стадион «Парк Виндзор» и в офис ирландской футбольной ассоциации, где их с энтузиазмом приветствовали юные спортсмены-школьники, пишет Daily Mail.

В столицу Северной Ирландии герцогиня Кембриджская прибыла в волшебном красном пальто от Carolina Herrera стоимостью почти 1,2 тыс. фунтов стерлингов. Кэтрин также надела свои любимые ботинки от L.K.Bennett модели Marissa, стоимостью 200 фунтов.

Цель этой поездки Уильяма и Кейт — чествование достижений молодых людей.

Напомним, что в начале года эксперты UFO No More посчитали, сколько стоит гардероб Меган Маркл, Кейт Миддлтон и других женщин из королевских семей Европы.