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Госгеонедр выставит на продажу 30 нефтегазовых участков. Фото: bigmir

Госгеонедр выставит на продажу 30 украинских нефтегазовых участков до конца мая

27 фев 2019, 16:55
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Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) до конца мая выставит на электронные торги 30 нефтегазовых участков. Их планируют подготовить и продать в течение следующих двух месяцев.

Первые торги запланированы на 6 марта. В этот день состоится продажа 10 нефтегазовых участков. Об этом на сегодняшнем заседании Кабинета министров рассказал глава Госгеонедр Олег Кирилюк, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно прогнозам, на этих участках можно добыть более 16 млн т нефти и 92 млрд куб. м газа. Стоимость лотов стартует от 5−500 млн грн.

Еще семь участков планируют продать на следующих торгах 29 апреля. Также ведомство согласовывает с Министерством экологии выставление на продажу еще девяти нефтегазовых участков.

По словам Кирилюка, вне этих аукционов служба планирует выставить на продажу 10 участков с такими ресурсами, как цирконий, бериллий и графит.

Всего до конца текущего года Госгеонедр собирается выставить на продажу около 70 участков, из которых 30 — с углеводородными ресурсами, а 40 — с рудными и нерудными полезными ископаемыми.


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