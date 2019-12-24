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Ракурс
Роботи Digit. Фото: TechFusion

Людиноподібних роботів Digit навчили працювати в команді (ВІДЕО)

24 гру 2019, 13:54
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Людиноподібні роботи Digit навчилися працювати в команді. До цього роботи могли взаємодіяти тільки з людиною, так як досягти високої точності рухів роботів не вдавалося.

Компанія Agility Robotics опублікувала відеоролик, на якому показано, як два роботи переносять три коробки з одного столу на інший. При цьому машини успішно передають один одному коробки на половині шляху від одного столу до іншого.

Випробування проходили в офісі компанії. Столи були встановлені біля протилежних стін. На одному зі столів стояло три коробки з матричними кодами, які могли розпізнавати роботи. Завданням роботів було переміщення коробок з одного столу на інший, при цьому машини повинні були передавати коробки «з рук в руки» посередині шляху.

Із поставленим завданням роботи впоралися на «відмінно». Такі навички машин можуть стати в нагоді компанії Ford, яка спільно з Agility Robotics розробляє проект гібридної безпілотної доставки посилок.

Джерело: Ракурс


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