Справа Марківа: посол України в Італії назвав дату розгляду апеляції на вирок

Ракурсhttps://racurs.ua/
Посол України в Італії назвав дату розгляду апеляційної скарги Марківа, фото: Радіо Свобода
Справа Марківа: посол України в Італії назвав дату розгляду апеляції на вирокhttps://racurs.ua/ua/n131246-posol-ukrayiny-v-italiyi-nazvav-datu-rozglyadu-apelyaciynoyi-skargy-markiva.htmlРакурс
Справу Віталія Марківа розгляне італійський апеляційний суд у травні-червні 2020 року.
Захисники української нацгвардійця подали скаргу на вирок до Апеляційного суду Ломбардії. У судової інстанції є час, щоби визначити процедуру її розгляду. В середині січня стане відомо, коли відберуть присяжних і призначать суддів. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.
В апеляційному розгляді буде двоє суддів і шестеро присяжних, — сказав посол.
За словами Перелигіна, практика показує, що впродовж 4−5 місяців визначення процедури розгляду апеляції завершується. В такому випадку в травні-червні апеляційний суд розгляне справу українського бійця.
Нагадаємо, у жовтні суд міста Павія визнав українського нацгвардійця Віталія Марківа винним у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі в 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув’язнення.
Загрузка...