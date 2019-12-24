Справа Марківа: посол України в Італії назвав дату розгляду апеляції на вирок

Посол України в Італії назвав дату розгляду апеляційної скарги Марківа, фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n131246-posol-ukrayiny-v-italiyi-nazvav-datu-rozglyadu-apelyaciynoyi-skargy-markiva.html

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Справу Віталія Марківа розгляне італійський апеляційний суд у травні-червні 2020 року.

Захисники української нацгвардійця подали скаргу на вирок до Апеляційного суду Ломбардії. У судової інстанції є час, щоби визначити процедуру її розгляду. В середині січня стане відомо, коли відберуть присяжних і призначать суддів. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.

В апеляційному розгляді буде двоє суддів і шестеро присяжних, — сказав посол.

За словами Перелигіна, практика показує, що впродовж 4−5 місяців визначення процедури розгляду апеляції завершується. В такому випадку в травні-червні апеляційний суд розгляне справу українського бійця.

Нагадаємо, у жовтні суд міста Павія визнав українського нацгвардійця Віталія Марківа винним у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі в 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув’язнення.