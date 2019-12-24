Дело Маркива: посол Украины в Италии назвал дату рассмотрения апелляции на приговор

Посол Украины в Италии назвал дату рассмотрения апелляционной жалобы Маркива, фото Радио Свобода

https://racurs.ua/n131246-posol-ukrainy-v-italii-nazval-datu-rassmotreniya-apellyacionnoy-jaloby-markiva.html

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Дело Виталия Маркива рассмотрит итальянский Апелляционный суд в мае-июне 2020 года.

Защитники украинского нацгвардейца подали жалобу на приговор в апелляционный суд Ломбардии. У судебной инстанции есть время до середины января, чтобы определить процедуру ее рассмотрения. Тогда станет известно, когда отберут присяжных и назначат судей. Об этом в интервью «Укринформу» сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

В апелляционном рассмотрении будет двое судей и шесть присяжных, — сказал посол.

По словам Перелыгина, практика показывает, что в течение 4−5 месяцев определение процедуры рассмотрения апелляции завершается. В таком случае в мае-июне апелляционный суд рассмотрит дело украинского бойца.

Напомним, в октябре суд города Павия признал украинского нацгвардейца Виталия Маркива виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелле на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.