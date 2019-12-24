В Киеве столкнулись Mitsubishi и маршрутное такси. Фото: Информатор

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Дорожно-транспортное происшествие в Киеве произошло вечером, 23 декабря.

В Днепровском районе столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi (Мицубиси) и маршрутное такси. Правоохранители получили информацию о ДТП в 21.30. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь человек, которые находились в салоне общественного транспорта. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Правоохранители предварительно установили, что водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. Семь человек получили травмы, пяти пострадавшим понадобилась госпитализация.

Впоследствии стало известно, что 67-летняя женщина-водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Эксперты установят причину аварии после проведения всех следственных действий и судебных экспертиз.

После получения информации от медицинских работников о степени телесных повреждений, которые получили пострадавшие, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, — отметили в полиции.

Напомним, в Черниговской области на трассе Кипти-Глухов-Бачевск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека, а 15 получили травмы.