Рябошапка назначил дату запуска Офиса генпрокурора и начал набор подчиненных. Фото: gordonua.com

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Офис генпрокурора начнет свою работу в Украине 2 января.

Соответствующий приказ № 351 генерального прокуратура Руслана Рябошапки сегодня опубликован в парламентском издании «Голос Украины».

С сегодняшнего дня начинаются собеседования с кандидатами на должности в Офисе генпрокурора, которых предложил Рябошапка в приложении № 3 к своему приказу. Это претенденты из числа сотрудников Генпрокуратуры, которые были успешно переаттестированы. Собеседования с ними будет проводить комиссия по отбору руководящего состава органов прокуратуры.

Сегодня, по данным «Судебно-юридической газеты», собеседования пройдут такие прокуроры:

В сентябре Верховная Рада приняла, а президент утвердил так называемую прокурорскую реформу, согласно которой проводилась переаттестация прокуроров ГПУ, запустили ликвидацию военной прокуратуры, а генеральному прокурору предоставили возможность создавать специализированные прокуратуры в структуре его Офиса. К тому же, региональные прокуратуры превратятся в областные, а местные — в окружные. Порядок работы и полномочия этих органов также будет определять генпрокурор. При этом численность работников органов прокуратуры будет уменьшена на треть — должно быть не более 10 тыс. прокуроров.

Генпрокурор обзаведется двумя первыми заместителями, а также неограниченным количеством замов. Сам глава Офиса генпрокурора должен иметь юридическое образование и от 10 лет стажа в области права.

Должностные оклады руководителей Офиса и областных прокуратур будут увеличены, а по итогам оценки качества работы прокуроров им будут начислять премии.