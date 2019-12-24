Кабмин запустил сервис электронных квитанций: как это работает

Кабмин запустил сервис электронных квитанций. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n131243-kabmin-zapustil-servis-elektronnyh-kvitanciy-kak-eto-rabotaet.html

Ракурс

Сервис электронных квитанций заработал в Украине 24 декабря. Теперь проверка оплаты госуслуг будет производиться на сайте, а украинцам не надо будет подтверждать уплату бумажными квитанциями с мокрой печатью банка.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По словам Дибилета, запуск государственного сервиса проверки квитанций позволит сэкономить украинцам много времени. До этого оплату админуслуг необходимо было подтверждать банковской квитанцией с мокрой печатью, поэтому украинцы не могли пользоваться для этих целей интернет-банкингом или мобильными приложениями.

Теперь вместо бумажной квитанции можно предоставить в госучреждении лишь ее код. Данный код достаточно ввести на сайте сервиса и проверить оплату.

Дубилет отметил, что в местах предоставления услуг находятся кассы банков, которые взимают огромные комиссии. Теперь платежи можно совершать через смартфон. Это позволит украинцам не только экономить время, но и деньги.

В настоящее время к сервису подключены лишь «ПриватБанк» и «Монобанк». Другие банки подключатся в ближайшее время.

В течение месяца Кабмин изменит должностные инструкции сотрудников всех точек предоставления государственных услуг.

Данный сервис поможет запускать другие электронные сервисы, которые будут внедряться Минцифрой.

Кабмин также запустит горячую линию, на которую украинцы могут жаловаться на госслужащих, отказывающихся принимать квитанции в электронном виде.

Также Дубилет предложил частному бизнесу начать пользоваться данным сервисом и не требовать у своих клиентов бумажные квитанции.

Министр добавил, что на реализацию идеи по запуску сервиса потребовалось чуть больше месяца.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин планирует запустить возможность для граждан общаться с государственными органами через мессенджеры.