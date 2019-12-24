Кабмін запустив сервіс електронних квитанцій: як це працює

Кабмін запустив сервіс електронних квитанцій. Фото: Українська правда

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Ракурс

Сервіс електронних квитанцій запрацював в Україні 24 грудня. Тепер перевірка оплати держпослуг буде проводитися на сайті, а українцям не треба буде підтверджувати сплату паперовими квитанціями з мокрою печаткою банку.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За словами Дібілета, запуск державного сервісу перевірки квитанцій дозволить заощадити українцям багато часу. До цього оплату адмінпослуг необхідно було підтверджувати банківської квитанцією з мокрою печаткою, тому українці не могли скористуватися інтернет-банкінгом або мобільними додатками.

Тепер замість паперової квитанції можна надати до держустанови лише її код. Даний код досить ввести на сайті сервісу і перевірити оплату.

Дубілет зазначив, що у місцях надання послуг знаходяться каси банків, які стягують величезні комісії. Тепер платежі можна здійснювати через смартфон. Це дозволить українцям не тільки економити час, а й гроші.

Наразі до сервісу підключені лише «ПриватБанк» і «Монобанк». Інші банки підключаться найближчим часом.

Протягом місяця Кабмін змінить посадові інструкції працівників усіх точок надання державних послуг.

Даний сервіс допоможе запускати інші електронні сервіси, які будуть впроваджуватися Мінцифрой.

Кабмін також запустить гарячу лінію, на яку українці можуть скаржитися на держслужбовців, які відмовляються приймати квитанції в електронному вигляді.

Також Дубілет запропонував приватному бізнесу почати користуватися цим сервісом і не вимагати у своїх клієнтів паперові квитанції.

Міністр додав, що на реалізацію ідеї по запуску сервісу знадобилося трохи більше місяця.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з державними органами через месенджери.