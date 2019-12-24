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Рябошапка призначив дату запуску Офісу генпрокурора і розпочав набір підлеглих. Фото: gordonua.com

Рябошапка призначив дату запуску Офісу генпрокурора і розпочав набір підлеглих (ДОКУМЕНТ)

24 гру 2019, 13:19
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Офіс генпрокурора розпочне свою роботу в Україні 2 січня.

Відповідний наказ № 351 генерального прокуратура Руслана Рябошапки сьогодні опубліковано в парламентському виданні «Голос України».

Рябошапка призначив дату запуску Офісу генпрокурора і розпочав набір підлеглих

Відсьогодні розпочинаються співбесіди із кандидатами на посади в Офісі генпрокурора, яких запропонував Рябошапка в додатку № 3 до свого наказу. Це особи з числа працівників Генпрокуратури, які були успішно переатестовані. Співбесіди з ними проводитиме комісія з добору керівного складу органів прокуратури.

Сьогодні, за даними «Судово-юридичної газети», співбесіди матимуть такі прокурори:

У вересні Верховна Рада схвалила, а президент затвердив так звану прокурорську реформу, згідно з якою проводилася переатестація прокурорів ГПУ, запущено ліквідацію військової прокуратури, а генеральному прокурору надано можливість створювати спеціалізовані прокуратури у структурі його Офісу. До того ж, регіональні прокуратури перетворяться на обласні, а місцеві — на окружні. Порядок роботи і повноваження цих органів також визначатиме генпрокурор. При цьому чисельність працівників органів прокуратури буде зменшено на третину — має бути не більше 10 тис. прокурорів.

Генпрокурор матиме двох перших заступників, а також необмежену кількість заступників. Сам глава Офісу генпрокурора повинен мати юридичну освіту і від 10 років стажу в сфері права.

Посадові оклади керівників Офісу й обласних прокуратур буде збільшено, а за підсумками оцінювання якості роботи прокурорів їм нараховуватимуть премії.

Джерело: Ракурс


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