У Києві зіткнулися Mitsubishi та маршрутне таксі. Фото: Інформатор

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Дорожньо-транспортна пригода в Києві сталася ввечері, 23 грудня.

У Дніпровському районі зіткнулися легковий автомобіль Mitsubishi (Міцубісі) та маршрутне таксі. Правоохоронці отримали інформацію про ДТП о 21.30. Внаслідок аварії травми різного ступеню тяжкості отримали семеро осіб, які перебували в салоні громадського транспорту. Про це 24 грудня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій легковика не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з маршрутним автобусом. Семеро осіб дістали травми, п’ятьом знадобилася госпіталізація.

Згодом стало відомо, що 67-річна жінка-водій легковика перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Експерти встановлять причину аварії після проведення всіх слідчих дій та судових експертиз.

Після отримання інформації від медичних працівників щодо ступеня тілесних ушкоджень, які отримали постраждалі, буде вирішуватися питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, — зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Чернігівській області на трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса та вантажного автомобіля. Внаслідок надзвичайної події загинули троє осіб, а 15 дістали травми.