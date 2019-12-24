Кабмін збільшив соцдопомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю. Фото: etcetera.media

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Кабінет міністрів збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт, дітей із інвалідністю та прийомних дітей.

У 2020 році зросте розмір допомоги на одну людину. Соціальна допомога для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, зросте з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів — це на понад 1 тис. грн на місяць. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 24 грудня, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму каналі в Telegram.

Виплати для дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, зростуть з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів — більш ніж на 3 тис. грн.

Крім того, на 30% на кожну дитину зросте грошове забезпечення для батьків-вихователів і прийомних батьків. З наступного року таке забезпечення становитиме один прожитковий мінімум для дітей відповідного віку.

Нагадаємо, влітку Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка врегульовує питання виплати фінансової допомоги особам з інвалідністю І групи. Це стосується й осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.