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Ракурс
Совет регионов с участием Зеленского собрался в Киеве. Фото: Фокус

Совет регионов с участием Зеленского собрался в Киеве: обсуждают тарифы (ТРАНСЛЯЦИЯ)

24 дек 2019, 14:28
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Совет развития общин и территорий под председательством президента Владимира Зеленского собрался сегодня в Киеве.

Среди прочего на заседании совета регионов должны обсудить ситуацию с повышением тарифов на коммунальные услуги, в частности, на тепло.

Не может платежка за коммуналку быть для людей приговором, — заявил Зеленский, открывая мероприятие.

Источник: Ракурс


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