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Совет регионов с участием Зеленского собрался в Киеве. Фото: Фокус
Совет регионов с участием Зеленского собрался в Киеве: обсуждают тарифы (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n131250-sovet-regionov-s-uchastiem-zelenskogo-sobralsya-v-kieve-obsujdaut-tarify-translyaciya.htmlРакурс
Совет развития общин и территорий под председательством президента Владимира Зеленского собрался сегодня в Киеве.
Среди прочего на заседании совета регионов должны обсудить ситуацию с повышением тарифов на коммунальные услуги, в частности, на тепло.
Не может платежка за коммуналку быть для людей приговором, — заявил Зеленский, открывая мероприятие.
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