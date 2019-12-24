Совет регионов с участием Зеленского собрался в Киеве. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n131250-sovet-regionov-s-uchastiem-zelenskogo-sobralsya-v-kieve-obsujdaut-tarify-translyaciya.html

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Совет развития общин и территорий под председательством президента Владимира Зеленского собрался сегодня в Киеве.

Среди прочего на заседании совета регионов должны обсудить ситуацию с повышением тарифов на коммунальные услуги, в частности, на тепло.