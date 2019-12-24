Тарифы на тепло в декабре можно снизить на 30%, принято решение — Гончарук. Фото: Elise Journal

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Тарифы на коммунальные услуги, в частности, на тепло в декабре можно снизить на 30% благодаря сегодняшнему решению правительства, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

На заседании Совета развития общин и территорий при участии президента, которое сейчас проходит в Киеве, Гончарук призвал поставщиков тепла, руководителей городов и органов местного самоуправления с сегодняшнего дня начинать пересчитывать суммы в платежках согласно решению правительства.

По нашим расчетам, платежка за декабрь уже может быть ниже на 30%. Все необходимые инструменты мы предоставили местным властям, — заявил премьер.

Также Гончарук подчеркнул, что «теперь вся ответственность за изменения в платежках — на власти на местах».

Напомним, в Киеве проходит заседание Совета развития общин и территорий, на котором среди прочего обсуждается ситуация с непрерывным ростом тарифов на коммунальные услуги. Президент Владимир Зеленский на совещании заявил, что часть граждан Украины тратит на коммуналку по 60−70% своих доходов.