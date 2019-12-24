Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский согласовал закон об усовершенствовании ГБР. Фото: 5 канал

Зеленский согласовал закон об усовершенствовании ГБР, который предусматривает увольнение Трубы

24 дек 2019, 15:22
999

Владимир Зеленский, президент Украины, 24 декабря подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований.

Документ № 2116 «Проект закона о внесении изменений в закон Украины „О Государственном бюро расследований“ относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» вернули в Верховную Раду с подписью главы государства. Об этом сообщается на веб-странице парламента.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. В тот же день будут автоматически уволены с должности глава ГБР Роман Труба и его заместители. У главы государства будет пять дней, чтобы назначить временно исполняющего обязанности директора Бюро. Полноценного руководителя ведомство получит примерно через 3,5 месяца после отставки действующего руководства.

Труба уже прокомментировал подписание закона о реформировании ведомства. По его словам, принятые парламентом изменения — «это политическая, а не правовая норма».

Изменения в закон о ГБР подписаны. С вступлением в силу, директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее, убежден: мы сделали то, что не сделал бы никто — без всякой поддержки, меньше, чем за год, запустили в работу новый правоохранительный орган, — говорится в Telegram-канале.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект № 2116 «Проект закона о внесении изменений в закон Украины „О Государственном бюро расследований“ относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований».

Читайте также: ГБР и скандалы: Зеленский подтвердил задержание на взятке соратника Трубы

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости