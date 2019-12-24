Зеленський погодив закон про удосконалення ДБР. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n131254-zelenskyy-pogodyv-zakon-pro-udoskonalennya-dbr-yakyy-peredbachaie-zvilnennya-truby.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 24 грудня підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань.

Документ № 2116 «Проект закону про внесення змін до закону України „Про Державне бюро розслідувань“ щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» повернули до Верховної Ради із підписом глави держави. Про це повідомляється на веб-сторінці парламенту.

Закон набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування. Того ж дня будуть автоматично звільнені із посади очільник ДБР Роман Труба та його заступники. Глава держави матиме п’ять днів, щоб призначити тимчасового виконувача обов’язків директора Бюро. Повноцінного керівника відомство отримає приблизно через 3,5 місяці після відставки чинного керівництва.

Труба вже прокоментував підписання закону про реформування відомства. За його словами, ухвалені парламентом зміни — «це політична, а не правова норма».

Зміни до закону про ДБР підписано. З набранням чинності, директор та заступники достроково припиняють повноваження. Це, звичайно, політична, а не правова норма. Тим не менш, переконаний: ми зробили те, що не зробив би ніхто — без жодної підтримки, менше, ніж за рік, запустили в роботу новий правоохоронний орган, — йдеться у його Telegram-каналі.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада України у другому читанні схвалила законопроект № 2116 «Проект закону про внесення змін до закону України „Про Державне бюро розслідувань“ щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань».