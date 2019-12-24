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«Добрий Санта»: 67-річний чоловік «в честь Різдва» роздавав на вулиці марихуану, фото: USA air

«Добрий Санта»: у США пенсіонер «з нагоди Різдва» роздавав на вулиці марихуану (ФОТО)

24 гру 2019, 14:54
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У Флориді 67-річний Річард Спір'є роздавав перехожим марихуану.

Він вирішив у незвичайний спосіб поділитися духом Різдва з містянами. Про це повідомляє WFLA.

Місцевий житель взяв наркотичну речовину і став ділитись з нею на вулиці з іншими громадянами. Незабаром на місці події з’явились співробітники поліції. Вони заарештували порушника.

У зловмисника виявили 45 г марихуани. Скільки Річард Спір'є роздав наркотиків, в поліції не уточнили. При ньому також був меч, замаскований під тростину. Зловмисника звинуватили у розповсюдженні наркотиків.

Американець пояснив свою акцію святковим настроєм в зв’язку з наближенням Різдва. У соцмережах його прозвали «добрим Санта Клаусом». Чоловіка вже відпустили під підписку про невиїзд.«Добрий Санта»: 67-річний чоловік «в честь Різдва» роздавав на вулиці марихуану, фото: WFLA

Нагадаємо, у грудні в Києві затримали студентку з наркотиками. Представники Національної поліції вилучили 55 пакетиків з розфасованою марихуаною, екстазі та амфетаміном.


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