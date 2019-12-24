Вінницький «меломан» отримав 4 роки в’язниці за обстріл діджея. Фото: vesti.ua

https://racurs.ua/ua/n131252-u-vinnyci-sud-uhvalyv-vyrok-cholovikovi-yakyy-v-restorani-12-raziv-vystrelyv-u-didjeya.html

Ракурс

У Вінниці міський суд 21 грудня на чотири роки позбавив волі мешканця обласного центру, який стріляв у діджея в ресторані на очах у відвідувачів.

Збройний інцидент трапився у квітні цього року. Чоловік із сім'єю прийшов до ресторану й у нього виник конфлікт із музикантом, оскільки діджей відмовився вмикати музику. У відповідь 32-річний відвідувач дістав пістолет «Форт-14Р» і привселюдно 12 разів вистрілив у музиканта. У тулуб та кінцівки потерпілого влучили 11 гумових куль. Про це повідомляє «Судова влада України».

Дії зловмисника правоохоронці кваліфікували за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Під час судового засідання обвинувачуваний свою вину визнав і розкаявся у вчиненому. При цьому він не зміг пояснити суду, чому він не зупинився на одному пострілі. Потерпілий заявив, що претензій до обвинувачуваного не має, оскільки отримав компенсацію.

Під час обрання виду та міри покарання обвинуваченому суд врахував обставини справи, а саме те, що чоловік скоїв злочин у залі загального користування в присутності інших відвідувачів, серед яких були і його діти, для яких батько має бути прикладом у поведінці та зразком для наслідування. На думку суду, дії обвинуваченого несли загрозу всім присутнім у ресторані відвідувачам, оскільки, як зазначив сам обвинувачений, в залі була напівтемрява, — пояснили у суді.

Нагадаємо, найближчі 13 років у в’язниці проведе 58-річний киянин, який у червня 2017 року неподалік від станції метро «Золоті ворота» вбив ветерана АТО.