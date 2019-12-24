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Ракурс
ДПС запустила новий електронний сервіс. Фото: UA.News

Податкова у смартфоні: запущено новий сервіс для повернення надлишкових податків платникам

24 гру 2019, 14:42
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Платники податків зможуть самостійно управляти своїми переплатами із дому або офісу. Це стало можливим завдяки запуску Державною податковою службою України (ДПС) нового сервісу.

Тепер будь-який платник податків може подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум податкових зобов’язань та пені у вигляді електронного документу, повідомляє прес-служба ДПС.

Заява може бути подана через «Електронний кабінет» або ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності».

Електронна заява миттєво потрапляє у відповідний електронний журнал. Це істотно скорочує час на обробку заяви і дозволяє зменшити загальний термін повернення коштів.

Запуск сервісу автоматичного повернення помилково або надміру сплачених податків дозволив мінімізувати втрати часу і коштів на відправку заяв для 132 тис. платників податків. За даними ДПС, саме стільки платників щорічно подають заяви про повернення коштів із бюджету.

У ДПС додали, що починаючи з 1 листопада, даний сервіс вже допоміг платникам повернути з бюджету понад 700 млн. грн.

Джерело: Ракурс


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