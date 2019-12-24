ГНС запустила новый электронный сервис. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n131251-nalogovaya-v-smartfone-zapuschen-novyy-servis-dlya-vozvrata-nalogov-platelschikam.html

Ракурс

Плательщики налогов смогут самостоятельно управлять своими переплатами из офиса или дома. Это стало возможным благодаря запуску Государственной налоговой службой Украины (ГНС) нового сервиса.

Теперь любой плательщик налогов может подать заявление о возврате ошибочно или излишне уплаченных сумм налоговых обязательств и пени в виде электронного документа, сообщает пресс-служба ГНС.

Заявление может быть подано через «Электронный кабинет» или ИТС «Единое окно представления электронной отчетности».

Электронноезаявление мгновенно попадает в соответствующий электронный журнал. Это существенно сокращает время на обработку заявления и позволяет уменьшить общий срок возврата средств.

Запуск сервиса автоматического возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов позволил минимизировать потери времени и средств на отправку заявлений для 132 тыс. плательщиков налогов. По данным ГНС, именно столько плательщиков ежегодно подают заявления о возврате средств из бюджета.

В ГНС добавили, что начиная с 1 ноября, данный сервис уже помог плательщикам возвратить из бюджета более 700 млн. грн.