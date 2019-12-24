Винницкий «меломан» получил 4 года тюрьмы за обстрел диджея. Фото: vesti.ua

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В Виннице городской суд 21 декабря на четыре года лишил свободы жителя областного центра, стрелявшего в диджея в ресторане на глазах у посетителей.

Вооруженный инцидент произошел в апреле этого года. Мужчина с семьей пришел в ресторан и у него возник конфликт с музыкантом, поскольку диджей отказался включать музыку. В ответ 32-летний посетитель достал пистолет «Форт-14Р» и 12 раз выстрелил в музыканта. В туловище и конечности потерпевшего попали 11 резиновых пуль. Об этом сообщает «Судебная власть Украины».

Действия злоумышленника правоохранители квалифицировали по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. При этом обвиняемый не смог объяснить суду, почему он не остановился на одном выстреле. Потерпевший заявил, что претензий к обвиняемому не имеет, поскольку получил компенсацию.

При избрании вида и меры наказания обвиняемому суд учел обстоятельства дела, а именно то, что мужчина совершил преступление в зале общего пользования в присутствии других посетителей, среди которых были и его дети, для которых отец должен быть примером в поведении и образцом для подражания. По мнению суда, действия обвиняемого несли угрозу всем присутствующим в ресторане посетителям, поскольку, как указал сам обвиняемый, в зале был полумрак, — пояснили в суде.

Напомним, ближайшие 13 лет в тюрьме проведет 58-летний киевлянин, который в июне 2017 года недалеко от станции метро «Золотые ворота» убил ветерана АТО.