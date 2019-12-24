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«Добрый Санта»: 67-летний мужчина «в честь Рождества» раздавал на улице марихуану, фото: USA air

«Добрый Санта»: в США пенсионер «по случаю Рождества» раздавал на улице марихуану (ФОТО)

24 дек 2019, 14:54
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Во Флориде 67-летний Ричард Спирье раздавал прохожим марихуану.

Он решил необычным способом поделиться духом Рождества с горожанами. Об этом сообщает WFLA.

Местный житель взял наркотическое вещество и стал делиться на улице с другими гражданами. Вскоре на месте происшествия появились сотрудники полиции. Они арестовали нарушителя.

У злоумышленника обнаружили 45 г марихуаны. Сколько Ричард Спирье раздал наркотиков, в полиции не уточнили. При нем также был меч, замаскированный под трость. Нарушителя обвинили в распространении наркотиков.

Американец объяснил свою акцию праздничным настроением в связи с приближением Рождества. В соцсетях его прозвали «добрым Санта Клаусом». Мужчину уже отпустили под подписку о невыезде. «Добрый Санта»: 67-летний мужчина «в честь Рождества» раздавал на улице марихуану, фото: WFLA

Напомним, в декабре в Киеве задержали студентку с наркотиками. Представители Национальной полиции изъяли 55 пакетиков с расфасованной марихуаной, экстази и амфетамином.


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