Субсидия на коммунальные услуги. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2502-subsidiya-2020-na-kommunalnye-uslugi-lishnee-pridetsya-vernut.html

Ракурс

«Ракурс» уже рассказывал о законопроекте №1231 «О верификации и мониторинге государственных выплат», который проголосован парламентом в первом чтении и скоро, по всей видимости, будет принят окончательно. Коротко напомним: в нем говорится о том, что любого получателя государственных средств будут проверять, для чего предполагается создать специальную базу данных на тех, кто претендует на соцвыплаты. Под соцвыплатами понимаются и пенсии, и стипендии, и любая другая материальная помощь от государства. Но в самом опасном положении рискуют оказаться получатели субсидий на коммунальные услуги.

Сегодня уже действуют довольно жесткие условия, дающие право на жилищные субсидии.

В случае выявленных нарушений уже выплаченные лишние деньги заставят вернуть государству. И вокруг субсидий на оплату коммунальных услуг возникает масса вопросов: обязаны ли наследники возвращать незаконную выплату, если получатель умер? Имеют ли право на государственную помощь владельцы земельных паев, сдающие их в аренду за копейки? Как быть, если субсидия оформлена на одного члена семьи, а другой, проживающий вместе с ним, совершил дорогую покупку?

Чтобы ответить на них, стоит открыть несколько свежих судебных дел, касающихся возврата неправомерно полученных жилищных субсидий. Их пока немного, но с принятием законопроекта №1231 подобные дела могут стать массовыми.

Землевладельцам субсидия не положена

Первое дело, 2015 года, касается не только субсидий, но и вопроса открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения. Владельцы земельных паев, не имея возможности полноценно распоряжаться ими, вынуждены сдавать землю агрофирмам за копейки. Однако, оказывается, в глазах чиновников это тоже «дополнительный доход».

Это дело рассматривал Верховный суд. История произошла в одной из южных областей Украины. Управление труда и социальной защиты населения обратилось с иском к матери семьи, требуя взыскать с нее 32,5 тыс. грн — материальную помощь, выплаченную за семь лет. В разные годы семья получала разные суммы — сначала чуть больше 1000 грн в год, потом было три «богатых» года (2011‒2013), когда сумма субсидии колебалась от 5000 до целых 10 000 грн в год, затем субсидия вновь ужалась до скромных 2000‒3000 грн в год.

Однако вдруг выяснилось, что мать семейства владеет землей, почти шестью гектарами! И прямо-таки наживается, сдавая ее в аренду за 1500 грн с копейками — в год. Целых 100 грн в месяц выходит.

Тем не менее, в Управлении труда и социальной защиты решили, что земельный пай — повод не только отменить субсидию, но и вернуть все выплаченные за семь лет деньги.

Суд первой инстанции отказал чиновникам в удовлетворении исковых требований, однако апелляционный суд соседней области, куда обратилось Управление труда и социальной защиты населения, отменил решение и постановил все-таки взыскать с ответчицы деньги, скостив, правда, итоговую сумму, ориентируясь на трехлетний срок исковой давности. Но в этот срок попадали как раз самые «урожайные» годы, и сумма составила почти 27 тыс. грн. Мотивировал суд это тем, что согласно постановлению Кабмина №250 от 24 февраля 2003 года помощь малоимущим семьям назначается лишь если семья владеет пресловутыми шестью сотками. Земельный участок больше — значит, помощь не положена.

Дальше дело попало в Высший административный суд, который отменил решение апелляционного суда, согласившись с судом первой инстанции, мотивировав решение тем, что не был установлен тот факт, что женщина действовала умышленно, подавая ведомости о доходах.

Однако неугомонное управление обратилось в Верховный суд с заявлением о пересмотре решения. Верховный суд, в свою очередь, вынес интересное решение, суть которого можно свести к тому, что если у малообеспеченной семьи есть земельный пай размером больше шести соток, но дохода он не приносит по не зависимым от семьи обстоятельствам, то тогда эта семья имеет право на субсидию. Поэтому суд… частично удовлетворил заявление Управления труда и социальной защиты населения — ведь пай приносил доход, аж 100 грн в месяц! Дело было отправлено на новое рассмотрение.

Битва за 4500 грн субсидии на оплату коммунальных услуг

А вот еще одно дело, 2018 года. Истцом снова-таки выступает районное Управление социальной защиты, но на этот раз все происходит в одном из небольших городков Западной Украины.

История простая. В 2015 году некий гражданин обратился с заявлением о назначении его семье субсидии на коммунальные услуги. Семья состояла из родителей и взрослого сына. Документы сверили, помощь назначили и выплачивали ее целый год. Но потом вдруг выяснилось, что за полгода до того, как глава семейства обратился за субсидией, его сын купил машину за 138 тыс. грн. Если бы он купил ее, скажем, за полтора года до того, как отец обратился за государственной помощью, ничего не было бы. А так покупка подпадала под «приобретение имущества на сумму, превышающую 50 тыс. грн, совершенную на протяжении 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии», как сказано в решении ВС.

Речь шла о сумме порядка 13 тыс. грн, из которых 8000 с лишним Управление успело вернуть и требовало с ответчика 4500 грн. Но возвращать их он отказался, и дело дошло до суда.

В этой истории суд первой инстанции встал на сторону Управления социальной защиты, апелляционный суд оставил решение без изменений. Но получатель субсидии продолжил сражение за свои 4500 грн и дошел до Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Высшая судебная инстанция снова-таки отказала в удовлетворении жалобы любителю социальных льгот и субсидий на коммунальные услуги.

Это дело, кстати, представляет собой классический случай того, как совершенно не бедствующие любители халявы оформляют жилищные субсидии. Напомним, что недавно замминистра социальной политики Виталий Музыченко озвучил потери государства на коммуналке. По его словам, до 10% выделенных на коммунальные услуги средств за год используется не по назначению, и эта сумма составляет около 7 млрд грн.

Незаконно оформленную на умершего жилищную субсидию нужно возвращать

Третье дело совсем свежее, его Верховный суд рассматривал весной нынешнего года. Департамент труда и социальной защиты областного центра в Западной Украине обратился с иском о возвращении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но есть нюанс — первоначально помощь была оформлена на мужа, и он получал ее три года. Затем он скончался, а субсидию получала жена. Аж в 2015 году выяснилось, что она была владелицей еще одной квартиры, и эта собственность была отчуждена в 2010 году. Получается, что соцвыплата, которую семья получала до этого срока, была незаконной. Однако оформлена она была на мужа. Должна ли его вдова возвращать государству неправомерно полученные деньги?

Женщина в итоге часть денег вернула, но департамент намерен был взыскать всю сумму (сравнительно небольшую, меньше 3000 грн). И районный суд с этим требованием согласился. А вот апелляционный суд отменил это решение, посчитав, что деньги за три года, пока субсидию на коммунальные услуги получал муж, возвращать не нужно, а деньги за 2010 год (то есть пока вдова была владелицей еще одной квартиры) можно было бы вернуть, но истец пропустил срок для предъявления иска.

Дело дошло до Верховного суда. Опустим подробности, касающиеся срока исковой давности и споров насчет того, кто должен решать спор — административный суд или суд общей юрисдикции. Нас интересует другое — переходят ли по наследству долговые обязательства по субсидии на оплату коммунальных услуг. Согласно ст. 608 Гражданского кодекса, обязательство прекращается со смертью должника, если оно неразрывно связано с его личностью, и не может быть передано другому человеку.

Однако субсидию на коммунальные услуги, пусть и оформленную на мужа, назначали не ему лично, а его семье. Стало быть, неправомерно выплаченные деньги должна возвращать жена.

Пока это единичные дела, но, возможно, с принятием законопроекта №1231 «О верификации и мониторинге государственных выплат» дела о неправомерно выплаченных субсидиях на оплату коммунальных услуг станут массовыми.