Льготы на коммунальные услуги: война против самых хитрых

Льготы на коммунальные услуги. Фото: Maxpixels

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Законопроект №1231 «О верификации и мониторинге государственных выплат», принятый в первом чтении, практически готов к повторному голосованию в парламенте. Одна из его задач — через верификацию социальных выплат максимально срезать количество граждан, получающих деньги от государства. Но если правомерность получения пенсии или стипендии легко проверить, то этого никак нельзя сказать о льготах на коммунальные услуги. Речь в законопроекте идет не только о возможности прекратить выплаты тем, кто в них не нуждается, но и заставить вернуть государству уже полученные деньги.

В предыдущем материале мы кратко описывали, как происходит сейчас и будет происходить в дальнейшем проверка претендующих на субсидию на оплату коммунальных услуг. Сейчас же продолжим рассматривать законопроект более детально.

Льготы на коммунальные услуги и инспекторская проверка

Даже без специального закона о верификации проверки получателей льгот и субсидий идут полным ходом. Пока законопроект о верификации льгот не принят, инспекторы руководствуются постановлением Кабмина №136 от 18 февраля 2016 года, определяющим порядок проверок. А в январе 2019 года Кабмин принял постановление «О внесении изменений в Положение о главном государственном социальном инспекторе и государственном социальном инспекторе», которое очертило круг полномочий инспекторов, проверяющих правомерность назначения субсидий на коммунальные услуги (поскольку инспектор — уполномоченное лицо исполнительных органов местных советов). В частности, инспектор имеет право составлять акт обследования материально-бытовых условий, в которых живет семья, претендующая на государственную помощь в погашении коммунальных платежей.

Европейский опыт показывает, что ошибки при начислении субсидий на оплату коммунальных услуг неизбежны, но обычно они составляют 2‒3%. В Украине эта сумма куда значительней.

Недавно замминистра социальной политики Виталий Музыченко озвучил потери государства на коммуналке. По его словам, до 10% выделенных на коммунальные услуги средств за год используется не по назначению, и эта сумма составляет около 7 млрд грн. Причем цифра может быть сильно заниженной, ведь речь идет об уже выявленных нарушениях, а количество реальных незаконно оформленных субсидий на коммунальные платежи может быть в разы больше.

Например, если взять 6,9 млн семей, получавших субсидии на оплату коммунальных услуг в прошлом отопительном сезоне, то в 14% этих семей есть хотя бы один взрослый безработный. По факту, подавляющее число этих безработных может просто получать черную зарплату, работая без оформления. Кстати, именно поэтому сегодня безработные, желающие получать компенсацию от государства, должны быть зарегистрированы в центрах занятости или платить ЕСВ в Пенсионный фонд.

Стоимость коммунальных услуг: субсидии для богатых и общественный контроль

Наверняка каждый из нас знаком с семьями, которые годами получают субсидии на оплату коммунальных услуг, будучи при этом вполне состоятельными людьми. По словам того же Музыченко, среди субсидиантов даже попадаются… мэры городов.

Поэтому один из основных вопросов верификации соцвыплат в части получения помощи на оплату услуг ЖКХ — это эффективные механизмы проверки и контроля. Одними инспекторскими проверками действительно не обойтись, учитывая, во-первых, количество людей, претендующих на субсидии по коммунальным платежам, и, во-вторых, то, что принудительные инспекции вообще-то сложно назвать безупречными с точки зрения соблюдения прав человека, а конкретно — права на неприкосновенность жилища.

Поэтому кроме проверок специалисты предлагают и другие пути решения проблемы — например, всеобщее декларирование доходов или полный переход на «карточную систему» — исключительно на безналичные доходы и платежи.

Но есть и третий путь, так сказать, общественный. Дело в том, что в Украине сейчас действует совершенно открытый электронный реестр получателей субсидий (subsidii.ioc.gov.ua), где каждый может не только проверить, какая сумма выделяется на коммунальные платежи его семье, но и «провентилировать» семью соседа, например. Льгот за такие инициативы не предусмотрено, зато любой может добиться справедливости, сообщив, что его знакомый, ведущий широкую жизнь, оказывается, получает от государства льготы на коммунальные услуги как неимущий.

Однако существует еще одна опасность — люди, которые действительно нуждаются в субсидиях на оплату коммунальных услуг, не смогут их оформить из-за слишком жестких правил или… боязни, что правила будут и дальше ужесточаться, и с них в какой-то момент смогут потребовать уже выплаченные деньги. И такое положение вещей может привести к росту задолженности по оплате ЖКУ. Между прочим, на конец второго квартала она уже превышала 50 млрд грн.

Против законопроекта могут также выступать и компании, предоставляющие услуги ЖКХ: эти субсидии, в итоге, приходят из бюджета именно к ним, и рост задолженностей по коммунальным платежам ударит как раз по ним.

Субсидия на коммунальные услуги: проверки неконституционны?

Если говорить о базе данных, которая будет использоваться при верификации субсидий, в том числе и на коммунальные платежи, то один из основных вопросов — правомочен ли такой сбор информации.

В октябре 2018 года Конституционный суд вынес решение № 7-р/2018, в котором признал неконституционными отдельные положения Бюджетного кодекса, в частности, право Министерства финансов на обработку персональных данных.

«Информация о личной и семейной жизни лица (персональные данные о нем) — это любые сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано... Такая информация о физическом лице и членах его семьи является конфиденциальной и может быть распространена только с их согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека», — сказано в решении. Однако «интересы экономического благосостояния» предполагают самое широкое толкование. Добавим, что к этому решению прилагалось три особых мнения судей.

Принятый же в начале года закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (№2621-VIII) снова предоставил Кабмину право на обработку информации, содержащей банковскую тайну, и персональных данных.

Судебная практика вокруг субсидий на оплату коммунальных услуг исключительно интересна. Обязаны ли наследники возвращать незаконную субсидию, если получатель умер? Имеют ли право на субсидию владельцы земельных паев, сдающие их в аренду за гроши? Подробнее об этих делах мы расскажем в следующем материале.