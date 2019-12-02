Пільги на комунальні послуги: війна проти найхитріших

Пільги на комунальні послуги. Фото: Maxpixels

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Законопроект №1231 «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», ухвалений в першому читанні, практично готовий до повторного голосування в парламенті. Одне з його завдань — через верифікацію соціальних виплат максимально зрізати кількість громадян, які отримують гроші від держави. Але якщо правомірність отримання пенсії або стипендії легко перевірити, то цього ніяк не можна сказати про пільги на комунальні послуги. В законопроекті йдеться не лише про можливість припинити виплати тим, хто їх не потребує, а й змусити повернути державі вже отримані гроші.

У попередньому матеріалі ми коротко писали, як відбувається зараз і буде відбуватися надалі перевірка тих, хто претендує на субсидію на оплату комунальних послуг. Зараз же продовжимо розглядати законопроект більш детально.

Пільги на комунальні послуги та інспекторська перевірка

Навіть без спеціального закону про верифікацію перевірки отримувачів пільг та субсидій тривають повним ходом. Поки законопроект про верифікацію пільг не ухвалений, інспектори керуються постановою Кабміну №136 від 18 лютого 2016 року, що визначає порядок перевірок. А в січні 2019 року Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора», що окреслила коло повноважень інспекторів, які перевіряють правомірність призначення субсидій на комунальні послуги (оскільки інспектор — уповноважена особа виконавчих органів місцевих рад). Зокрема, інспектор має право складати акт обстеження матеріально-побутових умов, в яких живе сім'я, що претендує на державну допомогу в погашенні комунальних платежів.

Європейський досвід показує, що помилки при нарахуванні субсидій на оплату комунальних послуг неминучі, але зазвичай вони становлять 2‒3%. В Україні ця сума куди значніша.

Нещодавно заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко озвучив втрати держави на комуналці. За його словами, до 10% виділених на комунальні послуги коштів за рік використовується не за призначенням, і ця сума становить близько 7 млрд грн. Причому цифра може бути сильно заниженою, адже йдеться про вже виявлені порушення, а кількість реальних незаконно оформлених субсидій на комунальні платежі може бути в рази більшою.

Наприклад, якщо взяти 6,9 млн сімей, які отримували субсидії на оплату комунальних послуг минулого опалювального сезону, то в 14% цих сімей є хоча б один дорослий безробітний. За фактом, переважна кількість цих безробітних може просто отримувати чорну зарплатню, працюючи без оформлення. До речі, саме тому сьогодні безробітні, які бажають отримувати компенсацію від держави, мають бути зареєстровані в центрах зайнятості або сплачувати ЄСВ до Пенсійного фонду.

Вартість комунальних послуг: субсидії для багатих і громадський контроль

Напевно, кожен з нас знайомий із сім'ями, які роками отримують субсидії на оплату комунальних послуг, будучи при цьому цілком заможними людьми. За словами того ж Музиченка, серед субсидіантів навіть трапляються... мери міст.

Тому одне з основних питань верифікації соцвиплат у частині отримання допомоги на оплату послуг ЖКГ — це ефективні механізми перевірки та контролю. Одними інспекторськими перевірками дійсно не обійтися, враховуючи, по-перше, кількість людей, які претендують на субсидії по комунальних платежах, і, по-друге, те, що примусові інспекції взагалі-то складно назвати бездоганними з погляду дотримання прав людини, а саме — права на недоторканність житла.

Тому окрім перевірок фахівці пропонують і інші шляхи розв’язання проблеми — наприклад, загальне декларування доходів або повний перехід на «карткову систему» — виключно на безготівкові доходи і платежі.

Але є і третій шлях, так би мовити, громадський. Річ у тім, що в Україні зараз діє абсолютно відкритий електронний реєстр отримувачів субсидій (subsidii.ioc.gov.ua), де кожен може не лише перевірити, яка сума виділяється на комунальні платежі його сім'ї, а й «провентилювати» сім'ю сусіда, наприклад. Пільг за такі ініціативи не передбачено, зате будь-хто може домогтися справедливості, повідомивши, що його знайомий, який живе на широку ногу, виявляється, отримує від держави пільги на комунальні послуги як незаможний.

Однак існує ще одна небезпека — люди, які дійсно потребують субсидії на оплату комунальних послуг, не зможуть їх оформити через занадто жорсткі правила або... боязнь, що правила будуть і надалі посилюватися, і з них в якийсь момент зможуть вимагати вже виплачені гроші. І такий стан речей може призвести до зростання заборгованості з оплати ЖКП. Між іншим, на кінець другого кварталу вона вже перевищувала 50 млрд грн.

Проти законопроекту можуть також виступати і компанії, що надають послуги ЖКП: ці субсидії, в результаті, надходять з бюджету саме до них, і зростання заборгованостей по комунальних платежах вдарить якраз по них.

Субсидія на комунальні послуги: перевірки неконституційні?

Якщо говорити про базу даних, яка використовуватиметься при верифікації субсидій, в тому числі і на комунальні платежі, то одне з основних запитань — чи є правомірним такий збір інформації.

У жовтні 2018 року Конституційний суд виніс рішення №7-р/2018, в якому визнав неконституційними окремі положення Бюджетного кодексу, зокрема, право Міністерства фінансів на обробку персональних даних.

«Інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) — це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована… Така інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їхньою згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», — йдеться в рішенні. Однак «інтереси економічного добробуту» передбачають найширше тлумачення. До речі, до цього рішення додавалося три особливих думки суддів.

Та ухвалений на початку року закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№2621-VIII) знову надав Кабмінові право на обробку інформації, яка містить банківську таємницю, і персональних даних.

Судова практика навколо субсидій на оплату комунальних послуг є неймовірно цікавою. Чи зобов'язані спадкоємці повертати незаконну субсидію, якщо одержувач помер? Чи мають право на субсидію власники земельних паїв, які здають їх в оренду за копійки? Детальніше про ці справи ми розповімо в наступному матеріалі.