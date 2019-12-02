Жилищные субсидии: под колпаком у государства

Жилищные субсидии. Фото: скульптура-часы Dominic Wilcox / Культурология

https://racurs.ua/2497-jilischnye-subsidii-pod-kolpakom-u-gosudarstva.html

Ракурс

В конце октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №1231 «О верификации и мониторинге государственных выплат». Это один из законопроектов, принимаемых в турборежиме: зарегистрирован он был в начале сентября, тут же обозначен президентом как неотложный, а в октябре, пройдя комитеты, проголосован в первом чтении. Совсем недавно поступили предложения президента, и, похоже, очень скоро законопроект, который касается в том числе выплаты жилищных субсидий, будет принят окончательно и вступит в силу.

Суть его в том, что любого получателя государственных средств — пенсионера, студента, безработного, мать-одиночку или многодетных родителей, которым положена субсидия, — будут проверять: а по праву ли они получают помощь от государства?

Сразу скажем, что в наиболее опасном положении оказались получатели жилищных субсидий.

Проверка права на жилищную субсидию: как это делается сейчас

Те, кто оформлял в нынешнем году жилищные субсидии, знают, что и сейчас для того, чтобы их получить, тоже нужно пройти проверку. В данный момент проверяющие руководствуются постановлением Кабмина №136 от 18 февраля 2016 года, определяющим порядок проверки того, насколько правомерно семья или отдельный гражданин претендуют на государственную помощь. «Ракурс» подробно писал о том, кто имеет право на субсидию.

И действующие правила Кабмина, и новый законопроект преследуют конкретную цель — срезать количество претендующих на жилищную субсидию. И это действует. Например, если летом прошлого года субсидии получали более полумиллиона домохозяйств (точнее — 641,7 тыс.), то летом нынешнего года эта цифра уменьшилась до 254, 8 тыс. Причина в том, что резко (более чем на треть) уменьшилось количество людей, подавших документы на оформление государственных выплат, и все из-за ужесточения правил получения.

Оформление субсидии — все данные на платформе

Как же изменится процедура оформления субсидий, пенсий, стипендий и любой другой государственной помощи после того, как законопроект станет законом?

С 1 июля 2021 года любой получатель государственной субсидии окажется «под колпаком» у специально созданной информационно-аналитической платформы электронной верификации и мониторинга, которая обозначена в законопроекте как автоматизированная система накопления, обработки и анализа информации, полученной из разных источников (о том, насколько правомерно получение такой информации, мы поговорим позже).

Критерии проверки будут довольно жесткими. Скажем, если в декларации прописано, что семья находится на грани выживания, но из «источников» сообщают, что эта семья регулярно ездит отдыхать за границу, то насчет правомерности назначения субсидий могут возникнуть вопросы.

Впрочем, в пояснительной записке к законопроекту сказано, что цель его — пресечь масштабные хищения государственных средств и прищучить государственных чиновников, участвующих в коррупционных схемах, благодаря которым из бюджета ежегодно утекают миллиардные средства. Но на самом деле средства эти растаскиваются по мелочи вполне платежеспособными любителями халявы.

Жилищная субсидия: было, есть и будет

В законопроекте предусмотрены три типа верификации — превентивная, текущая и ретроспективная. Проще говоря, проверять будут не только потенциальных получателей субсидии, но и тех, кто ее уже получает, и даже тех, кто получал в прошлом. Как это будет происходить? Откроем законопроект.

В статье 10 описана процедура превентивной верификации. Итак, вы обратились за жилищной субсидией. После этого орган, который производит выплаты, делает запрос в упомянутую выше информационно-аналитическую платформу для того, чтобы убедиться в точности поданной вами информации. В режиме реального времени орган-плательщик получает подтверждение соответствия этой информации требованиям законодательства, которые касаются права на получение и размера государственных выплат, или же рекомендацию о проведении дополнительной проверки.

Дальше идет довольно скользкая формулировка: «В случае отсутствия в информационно-аналитической платформе информации о реципиенте, предусмотренной статьей 13 настоящего закона, орган, осуществляющий государственные выплаты, рассматривает обращение реципиента и назначает государственные выплаты в соответствии с законодательством».

В статье 13 перечисляется информация, необходимая для назначения субсидии — паспортные данные, идентификационный код, регистрация и фактическое место проживания, банковские счета и др. Не очень понятно, кто и как будет проверять информацию, которой нет в базе данных информационно-аналитической платформы.

Теперь статья 11 — «Текущая верификация». Итак, вы получаете субсидию. Однако теперь ваше право на государственную помощь будут регулярно проверять на предмет несоответствия тех данных, которые подали вы, и тех, которые можно почерпнуть в других источниках. То есть, если вы уже получили жилищную субсидию, но вскоре купили новую машину, этот факт не должен остаться незамеченным. Правда, в законе не прописаны четкие механизмы этих проверок.

В статье 12 «Ретроспективная верификация» говорится о верификации данных получателей субсидии, «которым завершены государственные выплаты за период, не превышающий трех лет до дня завершения таких выплат». Снова-таки, механизмы этих проверок не прописаны.

Но самая любопытная часть законопроекта — статья 16 «Результаты верификации государственных выплат». Коротко говоря, при выявлении несоответствий могут быть назначены дополнительные проверки, по результатам которых в базы данных будут внесены изменения. Получателю субсидии могут назначить пересчитать, остановить или возобновить начисления, а «в случае выявления недостоверной информации, на основании которой были назначены, начислены и/или осуществлены государственные выплаты, органы, осуществляющие государственные выплаты, направляют таким реципиентам требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты». Механизм возвращения получателями жилищных субсидий неправомерно полученных средств при этом тоже не прописан.

В принципе, навести порядок среди вполне состоятельных любителей халявы, присосавшихся к государственным субсидиям, давно пора. Тем не менее, в законопроекте есть скользкие места, позволяющие усомниться в том, что порядок будет наведен. Об этом — в следующем материале.