Житлові субсидії: під ковпаком у держави

Житлові субсидії. Фото: скульптура-годинник Dominic Wilcox / Культурология

https://racurs.ua/ua/2497-jytlovi-subsydiyi-pid-kovpakom-u-derjavy.html

Ракурс

Наприкінці жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону №1231 «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». Це один із законопроектів, ухвалених у турборежимі: зареєстрований він був на початку вересня, одразу ж позначений президентом як невідкладний, а в жовтні, пройшовши комітети, проголосований у першому читанні. Зовсім недавно надійшли пропозиції президента, і, схоже, дуже скоро законопроект, який стосується, зокрема, виплати житлових субсидій, буде ухвалений остаточно і набуде чинності.

Суть його в тому, що будь-якого одержувача державних коштів — пенсіонера, студента, безробітного, матір-одиначку чи багатодітних батьків, які подають на субсидію, — перевірятимуть: а чи справді вони мають право на отримання допомоги від держави?

Одразу скажемо, що в найнебезпечнішому становищі опинилися одержувачі житлових субсидій.

Перевірка права на житлову субсидію: як це робиться зараз

Ті, хто оформляв нинішнього року житлові субсидії, знають, що і зараз для того, щоб їх отримати, теж потрібно пройти перевірку. Наразі перевіряльники керуються постановою Кабміну №136 від 18 лютого 2016 року, що визначає порядок перевірки того, наскільки правомірно сім'я або окремий громадянин претендують на державну допомогу. «Ракурс» докладно писав про те, хто має право на субсидію.

І чинні правила Кабміну, і новий законопроект мають конкретну мету — зрізати кількість тих, хто претендує на житлову субсидію. І це діє. Наприклад, якщо влітку минулого року субсидії отримували понад півмільйона домогосподарств (точніше — 641,7 тис.), то влітку цього року ця цифра зменшилася до 254, 8 тис. Причина в тому, що різко (більш як на третину) зменшилася кількість людей, які подали документи на оформлення державних виплат, і все через жорсткість правил отримання.

Оформлення субсидії — всі дані на платформі

Як же зміниться процедура оформлення субсидій, пенсій, стипендій та будь-якої іншої державної допомоги після того, як законопроект стане законом?

З 1 липня 2021 року будь-який одержувач державної субсидії опиниться «під ковпаком» у спеціально створеної інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, що описана в законопроекті як автоматизована система накопичення, обробки й аналізу інформації, отриманої з різних джерел. (Про те, наскільки правомірним є отримання такої інформації, ми поговоримо пізніше).

Критерії перевірки будуть доволі жорсткими. Скажімо, якщо в декларації прописано, що сім'я перебуває на межі виживання, але з «джерел» повідомляють, що ця сім'я регулярно їздить відпочивати за кордон, то щодо правомірності призначення субсидій можуть виникнути запитання.

Втім, у пояснювальній записці до законопроекту сказано, що мета його — припинити масштабні розкрадання державних коштів і приборкати державних чиновників, які беруть участь у корупційних схемах, завдяки яким із бюджету щорічно витікають мільярдні кошти. Але насправді кошти ці розтягують по дріб'язку цілком платоспроможними любителями халяви.

Житлова субсидія: було, є і буде

У законопроекті передбачено три типи верифікації — превентивна, поточна і ретроспективна. Простіше кажучи, перевіряти будуть не лише потенційних одержувачів субсидії, а й тих, хто її вже отримує, і навіть тих, хто отримував у минулому. Як це відбуватиметься? Відкриємо законопроект.

У статті 10 описана процедура превентивної верифікації. Отже, ви звернулися по житлову субсидію. Після цього орган, який проводить виплати, робить запит до згаданої вище інформаційно-аналітичної платформи для того, щоби переконатися в точності поданої вами інформації. У режимі реального часу орган-платник отримує підтвердження відповідності цієї інформації вимогам законодавства, які стосуються права на отримання та розміру державних виплат, або ж рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки.

Далі йде вельми слизьке формулювання: «У разі відсутності в інформаційно-аналітичній платформі інформації про реципієнта, передбаченої статтею 13 цього закону, орган, що здійснює державні виплати, розглядає звернення реципієнта і призначає державні виплати відповідно до законодавства».

У статті 13 перераховується інформація, необхідна для призначення субсидії — паспортні дані, ідентифікаційний код, реєстрація та фактичне місце проживання, банківські рахунки тощо. Не дуже зрозуміло, хто і як перевірятиме інформацію, якої немає в базі даних інформаційно-аналітичної платформи.

Тепер стаття 11 — «Поточна верифікація». Отже, ви отримуєте субсидію. Однак тепер ваше право на державну допомогу регулярно перевірятимуть на предмет невідповідності тих даних, що подали ви, і тих, що можна почерпнути в інших джерелах. Тобто якщо ви вже отримали житлову субсидію, але незабаром купили нову машину, цей факт не має залишитися непоміченим. Щоправда, в законі не прописані чіткі механізми цих перевірок.

У статті 12 «Ретроспективна верифікація» йдеться про верифікацію даних одержувачів субсидії, «яким завершено державні виплати за період, що не перевищує трьох років до дня завершення таких виплат». Знову-таки, механізми цих перевірок не прописані.

Але найцікавіша частина законопроекту — стаття 16 «Результати верифікації державних виплат». Коротко кажучи, в разі виявлення невідповідностей можуть бути призначені додаткові перевірки, за результатами яких у бази даних буде внесено зміни. Одержувачу субсидії можуть призначити перерахувати, зупинити або відновити нарахування, а «у разі виявлення недостовірної інформації, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, органи, що здійснюють державні виплати, надсилають таким реципієнтам вимогу щодо повернення неправомірно або надміру отриманої державної виплати». Механізм повернення одержувачами житлових субсидій неправомірно отриманих коштів при цьому теж не прописаний.

В принципі, навести лад серед цілком заможних любителів халяви, що присмокталися до державних субсидій, давно пора. Проте в законопроекті є слизькі місця, які дозволяють засумніватися в тому, що лад буде наведений. Про це — в наступному матеріалі.