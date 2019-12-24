Сумская и Ефросинина расскажут украинцам о цифровой грамотности - Минцифры, фото: instagram

https://racurs.ua/n131256-sumskaya-i-efrosinina-rasskajut-ukraincam-o-cifrovoy-gramotnosti-mincifry.html

Ракурс

Образовательный сериал по цифровой грамотности увидят украинские граждане.

Министерство цифровые трансформации организует запуск национальной образовательной онлайн-платформы «Действие. Цифровое образование» 21 января. Об этом сообщает Hromadske.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, рассказал, что создается онлайн-платформа с пятью различными категориями курсов. Они будут абсолютно бесплатны для каждого гражданина. Налаживается сотрудничество с университетами, школами, библиотеками и частным сектором.

Планируем создание собственной сети оффлайн-хабов, — заявил чиновник.

В правительстве поставили задачу научить цифровой грамотности 6 млн жителей страны. Большинство которых — в возрасте от 30 до 60 лет.

Выяснилось, что звезды шоу-бизнеса также будут задействованы в проекте. Среди них — Ольга Сумская, Маша Ефросинина, Надежда Матвеева и Руслан Ханумак. Каждая серия фильма продлится 7−8 минут и содержать обязательное тестирование.

В целом правительство разработало три курса:

базовый курс по цифровой грамотности;

цифровая грамотность для учителей;

курс для родителей «Онлайн-безопасность для детей».

Ранее Минцифры запустило сайт для измерения скорости интернета. Пользователи получат возможность проверить качество соединения.