Twitter. Фото: International Business Times

https://racurs.ua/n131257-twitter-zaschitil-epileptikov-zapretiv-animaciu-v-soobscheniyah.html

Ракурс

Twitter ввел запрет на загрузку пользователями анимированных картинок формата APNG в свои сообщения. По мнению разработчиков, такие картинки представляют опасность для здоровья и жизни людей, страдающих эпилепсией.

В платформе соцсети произошел программный сбой, в результате которого пользователь не сможет избежать просмотра контента с анимированными картинками, даже если в его учетной записи были активированы соответствующие настройки, сообщают в Twitter.

Разработчики полагают, что данное ограничение позволит защитить пользователей, страдающих эпилепсией, так как они отличаются повышенной чувствительностью к мерцающим и движущимся изображениям. Резкая смена мерцающей цветовой гаммы может спровоцировать эпилептический приступ.

Также просмотр данных картинок может отрицательно отразиться на производительности приложения Twitter, а также на работе устройств пользователей.

Следует отметить, что запрет коснется только новых сообщений. Из уже существующих постов удалять проблемные картинки не планируется.