Представление нового председателя Львовской ОГА Мальского в начале июля 2019 года, фото — ОП

https://racurs.ua/n131258-zelenskiy-uvolil-glav-zakarpatskoy-i-lvovskoy-oga.html

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА. О таком решении глава государства заявил 24 декабря в конце заседания Совета регионов.

Зеленский суммировал результаты совещания и сообщил о решении сменить руководителей Закарпатья и Львовщины. Он объяснил это тем, что «в этих двух областях мы не увидели результатов». Пока тексты соответствующих указов президента отсутствуют на его сайте.

Мы говорили, что будем оценивать работу каждого из вас. Именно по результатам оценивать. Я решил уволить двух глав областей. Не потому, что это люди неопытные или нечистые на руку. Просто мы не увидели в этих областях результатов. Спасибо, Игорь, спасибо, Маркиян. Мы закончили, всех с Новым годом, до свидания, — такими словами завершил доклад Зеленский.

Председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и Львовской ОГА Маркияна Мальского Зеленский назначил в начале июля этого года.

Смена руководителей этих двух областей — не первая отставка губернаторов, которых Зеленский назначил в 2019 году. В конце октября глава государства уволил Михаила Бно-Айрияна с должности председателя Киевской областной государственной администрации и назначил на эту должность Алексея Чернышева. Бно-Айриян возглавил Киевскую область 10 июля этого года. 20 октября он подал в отставку.